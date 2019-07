Pet pravila za uspješnu vezu na poslu

Veze na poslu i nisu toliko čudne kad razmislite - i shvatite da sa kolegama provodite mnogo vremena, gotovo koliko i sa članovima najbliže porodice. Ako i vi "zaboravite kako se zovete" kada vidite kolegu, držite se ovih pravila.

Razmislite dvaput prije nego što započnete vezu

Upoznavanje partnera na poslu može da bude sjajno za vaš društveni život, ali i ne tako sjajno za karijeru. Razum vam govori da izbjegavate veze na poslu jer to može da se odrazi loše na oboje, a i znate da će biti nezgodno ako veza ne uspije. Ipak, čini vam se da je ponekad "hemija" među vama jača od razuma.

Nemojte da idete čak ni na prvi sastanak, ako niste sigurni da vam se kolega zaista sviđa i da bi među moglo da bude nešto ozbiljnije. Dakle, nemojte sebe da dovodite u neprijatnu situaciju tako što ćete biti u vezi mjesec dana, dovoljno da podgrijete tračeve, a onda raskinuti jer bi vaša poslovna reputacija mogla da bude nepovratno uništena.

Nemojte da kršite zakon

Budite vrlo oprezni i uvjerite se najprije da postoje osjećanja i sa druge strane. Ni u kom slučaju ne dozvolite da kolega osjeća pritisak da bude sa vama u vezi.

Ukoliko je osoba koja vam se dopada na nižoj poslovnoj poziciji od vas, tu budite posebno oprezni i nemojte da pravite čak ni šale koje bi mogle da se protumače kao seksualno uznemiravanje. Na primjer: "Ne prihvatam ne kao odogovor" bi inače možda bilo simpatično, ali bi u ovom slučaju osoba to mogla da shvati kao da joj posao nije siguran ako vas odbije.

Diskrecija je ključna

Sve dok ste oboje zadovoljni vezom i načinom kako se stvari među vama odvijaju, sve je OK. Ipak, to ne znači da bi trebalo da obelodanite svima da ste zajedno, niti da razmjenjujete nježnosti pred drugima.

Drugim riječima, trudite se da budete što diskretniji i neka vaše privatne stvari ostanu privatne. Ne morate da lažete o vezi, ali ne dozvolite ni da se druge kolege miješaju u vaš odnos, i ne dijelite nikakve detalje – inače ćete uskoro biti glavni predmet ogovaranja.

Postavite pravila i napravite plan

Ne zvuči baš previše romantično, ali bilo bi pametno da se dogovorite o pravilima koja ćete da poštujete i da imate plan kako dalje ako ne uspijete. Važno je da oboje želite isto – da li želite da budete u ozbiljno vezi ili da imate neki neobavezan odnos?

Takođe, da li želite da vezu držite potpuno u tajnosti? Hoćete li izbjegavati da zajedno dolazite na posao i odlazite s posla? Hoćete li zajedno ići na pauze?

Onda dolazi i onaj teži dio – šta ako raskinete? Naravno da niko ne razmišlja o tome na početku vezu kada sve "cvjeta", ali je važno da se dogovorite kako ćete se ponašati ako do toga dođe. Osim ako ne planirate da date otkaz (ili da partner to uradi), može biti neprijatno da se svakodnevno viđate. Razgovarajte o tome prije nego što do toga dođe.

Ne dajte da vas osjećanja spriječe da radite svoj posao

Možda je najbolje izbjegavati veze na poslu, ali ako već odlučite da započnete vezu, ne dozvolite da to utiče na način na koji obavljate svoj posao. Ako to dozvolite, sve su šanse da će neko od vas dvoje (ili oboje) morati da traži novi posao ili novog partnera.

Na primjer, moguće je da će biti nezgodnih situacija ako je neko od vas dvoje nadređeni, pa ono drugo treba da mu "odgovara" o nekim poslovnim stvarima. Ako stavite romansu ispred posla, možete da napravite sebi veliki problem.

