Pet rečenica koje žene obožavaju da čuju tokom seksa

Saznajte kojim rečenicama ćete je dodatno izluditi u krevetu i učiniti da se osjeća sjajno dok vam se prepušta.

Svako ima svoje želje kada dođe do famoznog vođenja ljubavi u krevetu, a reči mogu biti pravi afrodizijak u tim trenucima. Ukoliko se pitate šta će ženu oboriti s nogu, pročitajte ovih pet rečenica koje većina njih i te kako voli da čuje.

1. Reci mi šta želiš.

Ukoliko nešto želimo tokom vođenja ljubavi, više ne čekamo da se partner sam sjeti, već jasno i glasno mu to moramo reći. Ipak, pravi užitak je onda kada muškarac sam pokaže interes da zadovolji svoju partnerku i želi da joj ugađa.

2. Da, imam kondom.

Većina žena će se same povrinuti za kontracepciju, jer "što je sigurno, sigurno je", ali uvijek vole da znaju da i njihov partner vodi računa i ponaša se odgovorno.

3. Da li ti se sviđa to što radim?

One stidljivije žene možda neće odmah staviti partneru do znanja u čemu uživaju, pa se ovo pitanje muškarca jednostavno nameće da bi saznao da li njegovoj partnerki prija to što radi ili ne.

4. Obožavam tvoje...

Tokom vođenja ljubavi smo svi pomalo nesigurni, i to je činjenica, pa uvijek dobro dođe kada čujemo šta partner najviše voli da vidi na našem tijelu i čega ne može da se zasiti. To je iskren kompliment u intimnim trenucima, koji ženama podiže osjećaj samopouzdanja.

5. Fantastična si.

Muškarci obožavaju kad im partnerka kaže da su dobri u krevetu, pa zašto i oni ne bi pohvalili žene? Kvalitetan seks je obostrano zadovoljstvo i dvosmjerni proces u kojem treba da vlada ravnopravnost, piše zadovoljna.hr.