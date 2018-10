Pet seks poza za koje vjerovatno niste čuli, a garantuju užitak

U dugotrajnim vezama vrlo često nakon nekog vremena splasne strast u krevetu. OK, sjajan odnos s partnerom, ljubav, maženje i paženje – sve je to predivno – ali, to vrlo brzo može poremetiti dosadna rutina u krevetu.

Neki parovi čak nakon nekog vremena uopšte ne spavaju više zajedno – što je ozbiljan problem! Međutim, to ne mora da bude tako.

Ko je otvoren za nešto novo, ko želi da isproba nešto novo, može sve to lako promijeniti. I to ne mora biti nešto posebno ludo i "perverzno". Samo jedna obična promjena ustaljene poze može pokrenuti lavinu strasti. Ovih pet varijanti vjerovatno niste još isprobali – a trebali bi…

1. Spork

Naziv ovog položaja dolazi iz engleskih riječi "spoon" (kašika) i "fork" (viljuška). Žena leži na leđima, dok muškarac leži pod desnim uglom od nje na svojoj desnoj ili lijevoj strani (kad se gleda odozgo, partneri čine krst).

Onda on stavi jednu njenu nogu na svoje rame. U tom položaju može prodrijeti iz neobičnog gla.

2. Žensko sedlo

Žensko sedlo je "jahaći položaj". Doduše, žena ne sjedi licem okrenuta prema muškarcu ili okrenuta licem od muškarca, odnosno leđima okrenuta prema njemu – u ženskom sedlu žena je bočno na muškarcu, tako da on može da posmatra njen profil.

Ženske noge su ili okrenute u stranu u koju ona gleda ili ona ispruži jednu nogu među njegovim nogama.

3. Bečka kamenica

Taj položaj zahtijeva od žene malo gipkosti. Naime, ona leži na leđima te noge podigne maksimalno visoko u vazduh.

U najboljem slučaju su joj stopala pored ili iza glave. Na taj način muškarac može jako duboko da prodre te pruži dodatni užitak.

4. Trapez

Kod ove poze muškarac sjedi na ivici kreveta.

Žena sjedi licem okrenuta prema njemu te nogama okruži gornji dio njegovog tijela.

Žena se može malo nageti prema nazad kako bi omogućila dublju penetraciju. Tako žena zapravo ima kontrolu, a on može da uživa u seksi pogledu na partnerku.

5. Leteći oslonac

U ovom položaju muškarac leži na leđima. Žena legne potrbuške na njega, ali naopačke – odnosno, da su njene noge u smjeru njegove glave.

Na taj način dolazi do neobičnog ugla penetracije, a on ima slobodan pogled na njenu zadnjicu.

Važno: u ovom položaju je potrebno dosta pažnje, jer se penis poprilično savije.

(Miss7.24sata.hr)