Pet situacija u kojima žene griješe u seksu i to na svoju štetu

Ženama je urođeno da previše razmišljaju, što često može da bude kočnica u seksu…

Čekaju da budu raspoložene za seks

Ako čekate da vaš mozak i tijelo krene u seksualnu akciju, vjerovatno to nećete činiti baš često. To je zato što većina žena ne osjeća požudu dok ih nešto ne podstakne na to, kao što su partnerovi poljupci, dodir... "Predigra, pa i sami dodiri, pokreću tijelo da šalje mozgu poruku da se aktivira zanimanje za seks, pokazala su istraživanja", kaže američki ljekar Skot Halcman.

"Čak i ako osjećate da niste dovoljno spremni za sam čin, na primjer niste dovoljno vlažni, to ne znači da niste uzbuđeni. U ovakvim slučajevima mogu da pomognu lubrikanti tokom predigre", ispričala je psihijatar Madelin Kastelanos koja se specijalizovala za seksualnu disfunkciju za WebMD.

Ne maštaju

Parovi koji su dugo zajedno mogu da dožive period dosadnog seksa, a stručnjaci navode da je načešći razlog što su prestali da maštaju. Žene se u tome posebno ograničavaju, jer osjećaju da je to pogrešno. Ipak, Kastelanos kaže da "nema ničeg lošeg u tome da razmišljate o seksu i maštate o različitim scenarijima".

Krivica

"Biološki, žene su predodređene da stavljaju tuđe potrebe ispred svojih. Ali taj instinkt treba da odbace kad je u pitanju njihov seksualni život. Treba da uspore. Ženama je potrebno više vremena i da se uzbude i da dožive orgazam i to je u redu. Ne osjećajte se krivim. Vaš užitak uzbuđuje partnere", objasnila je Kastelanos.

Kad on ima problema, misle da su one krive

"Iscrpljenost, stres i depresija mogu značajno da utiču na muški libido, jednako kao i na žensku želju", objasnio je Halcman.

Mišljenje o sopstvenom tijelu

Muškarci žele seks sa svojom partnerkom i to je to. Opustite se i uživajte. Vaše mišljenje o svom tijelu šteti samo vama, on tako ne razmišlja.

