Pet stvari koje žene stvarno vole u krevetu

Kad je riječ o seksu, postoji mnogo pogrešnih predrasuda. Mnogi vjeruju da stvari koje vole muškarci žene ne vole i obratno, ali to ne može biti dalje od istine nego što jest.

Seksologinja Tracey Cox otkrila je da mnoge žene uživaju u pružanju oralnog seksa partneru uprkos uvriježenom mišljenju da to ne vole. No, to nije sve. Tracey Cox je provela istraživanje kako bi otkrila kojih pet stvari žene najviše vole u krevetu, a neke od njih bi vas mogle iznenaditi. Razgovarala je s brojnim seksualno aktivnim ženama u dobi od 18 do 73 godine, koje su bilo same ili u vezi, kako bi provjerila što misle o nekim situacijama u seksu.

Oralni seks

Pokazalo se da mnoge žene uživaju u pružanju oralnog seksa partneru te kažu da im to daje određenu moć nad njim. Uz to, vole vidjeti uzbuđenje partnera jer to uzbuđuje i njih same. U stvari, čak 93 odsto žena izjavilo je da uživa pružati oralni seks partneru, ali postoji i kvaka. Mnoge su priznale da su odbile ili odgodile pružati oralni seks zato što je partner previše navaljivao da to učini, zbog toga što penis nije bio čist i zbog toga što nisu htjele gutati ejakulat.

Snošaj

Mnogi smatraju da je to glavna stvar u seksu, zar ne? Dok neki muškarci pretpostavljaju da su potrebni sati kako bi se nešto nazvalo dobrim seksom, žene se s time ne bi složile. Pokazalo se da je za žene idealno trajanje snošaja samo 13 minuta. No, ono što mnoge žene smatraju lošim jest očekivanje da postignu orgazam isključivo putem snošaja. Manje od petine žena reklo je da uspijeva postići orgazam samo penetracijom te da im je često uz to potrebna i stimulacija klitorisa.

Analni seks

Čini se da je analni seks uzrokovao najveće podjele u spomenutom istraživanju. Naime, mnoge žene tvrde da pruža intenzivnije osjećaje nego vaginalni seks, dok druge kažu da je jedino što pritom osjećaju bol. U stvari, užitak u analnom seksu ovisi o svakoj pojedinoj ženi. Jedna od ispitanica je rekla da „voli analni seks jednako kao i vaginalni, možda čak i više”.

"To je vrlo intenzivno i pruža senzacije kao ništa drugo. Činite nešto malo pomaknuto, a to uvijek pruža dodatno uzbuđenje. No, to trebate činiti isključivo s nekim kome stvarno vjerujete. Vaš partner treba biti pažljiv i strpljiv, a vi morate davati dosta feedbacka i ići s tim zaista polako. Mnogi vjeruju da ovo ženama nije napeto, pa je i meni iznenadilo koliko ga zapravo vole", savjetuje Cox.

Zajedničko gledanje pornića

Pornografija je oduvijek bila osjetljiva tema za žene, naročito uzme li se u obzir moguća eksploatacija žena koja postoji u pornografskoj industriji. Dok ih neke žene ne vole gledati, ima ih i koje vole i to naročito zajedno s partnerom. Mnoge su otkrile da im je to pomoglo održati živom iskru strasti s dugogodišnjim partnerom, dok su druge rekle da to ubrzava stvari u seksu. Još jedna dobrobit gledanja pornića s partnerom je činjenica da je to mnogim ženama olakšalo razgovor s partnerom o tome što vole i što ne vole u seksu.

Dotjerivanje

Dotjerivanje za seks može biti jednostavan način da se malo začini stvar u spavaćoj sobi i da se osjećate da ste u svom najboljem izdanju. Kad je o dotjerivanju za seks riječ, žene su sklonije odabrati seksi donje rublje, dok je za većinu muškaraca na vrhu top liste onoga što bi voljeli da partnerica odjene - uniformu sluškinje. Čak 94 odsto ispitanika je reklo da se vole dotjerati za seks, ali žene ne vole kad se osjećaju kao da to moraju učiniti svaki put, prenosi živim.hr.

