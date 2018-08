Pet znakova da obožava da vodi ljubav sa vama

Uobičajeno je da se djevojke stalno brinu da li će im partner ostati dugotrajno zadovoljan. Jedna od mogućnosti da dobijete odgovor na ovo pitanje je analiziranje njegovog ponašanja. Iako šalje neke od sljedećih znakova, ne garantujemo da jednom nećete morati poraditi na svom seksualnom životu. Ali, postoje dobre šanse da je trenutno srećan s vama u krevetu…

On inicira seks

Sjeti se ko je zadnjih nekoliko puta prvi krenuo u akciju. Vi ili on? To pitanje je od krucijalne važnosti za seksualno zadovoljstvo – važnije čak i od učestalosti seksa. Čak i ako svaki dan vodite ljubav, ako jedan od vas nema volje za seksom, rezultat toga je frustracija. Ako pak on pokazuje inicijativu, to je jasan znak da zadovoljan seksom s tobom.

Otvoren je za… SVE!

Eksperimentisanje u krevetu odavno nije više tabu tema. Čak ni u dugogodišnjim vezama. S određenim trajanjem veze i povjerenjem – raste i hrabrost da izrazimo tajne želje – kao i da ispunimo partnerove. Ispunjava li on vaše želje? Jeste li zbog obostranog zanimanja promijenili ustaljenu rutinu? Da li je otvoren za eksperimentiranje? Ako na ta pitanja možeš odgovoriti pozitivno, to pokazuje da on ima volje za isprobavanjem nečega novog s tobom – zato jer voli seks s vama!

Nema potrebe za razgovorom o seksu

Seks nije tema u vašoj vezi? To je znak da nema ni potrebe da o njemu polemišete – jer ste oboje zadovoljni. Ako seks postane česta tema za diskusiju, onda je moguće da je nastupilo nezadovoljstvo.

Mazi se

Jesu li za vas i njega poljupci i milovanja dio svakodnevice? Onda je vaš koncept seksualnog čina prožet ljubavlju – a ne pukim animalnim traženjem zadovoljstva.

Provodi vrijeme sa vama

Nažalost, između djece, posla i svakodnevnih izazova ostaje nam tek malo vremena za poštenu ljubavnu igru - a ona bi trebalo da bude na vrhu liste prioriteta. Na primjer: muškarce koji svaku subotu veče radije provedu u kafani nego sa svojom partnerkom, njihova ljepša polovina očito ne zanima previše. Ukoliko vaš partner voli seks sa vama uvijek će ostaviti vremena za igrice zavođenja u krevetu.

