Pet znakova da prijatelj želi više od prijateljskog odnosa

Nije neobično da se iz jednog prijateljstva razvija ljubav koja kasnije preraste i u brak.

Dok ste prijatelji sve je nešto nesigurno, nikako da neko preduzme prvi korak. A kako da znate da se dopadate prijatelju kao što se on dopada vama? Ovo su samo neki od znakova, piše "Love to know".

1. Govori vam tajne

Ljudi sami po sebi često nisu suptilni, ali ako mu se dopadate, to će pokazati delima i rečima i otkriti nešto o sebi što možda ne bi otkrio nekom drugom. Kod njega nije neobično da je muškarac zatvoren i da ne priča o svojim osećanjima i znajte da je to onda znak da se zaljubljuje u vas.

2. Stalno vam piše

Jasno je da ne ispuštamo telefon iz ruke ali kada vam se stalno javlja, zove i piše, samo govori o tome da ste mu stalno u mislima i da hoće da ste mu blizu. Što više vremena provodite zajedno, ukazuje da ste mu važni.

3. Obavještava vas o novostima u životu

Čim mu se nešto desi, on vam odmah javlja. Kupio je patike i odmah vam poslao sliku? Znajte da mu je stalo do vašeg mišljenja i to da li će se vama dopasti. Ukoliko ste mu na listi prvih poziva u telefonu, poput porodice, onda ste mu jako važni i dopadate mu se.

4. Šale nikad dosta

Znajte da je momak zainteresovan za vas čim može opušteno da se šali sa vama i tako ispipava teren koliko ste spremni to da prihvatite. Jednostavno razmišlja u glavi kakav biste partner bili kada bi znali da se on stalno šali, ali i želi da ste stalno nasmijani.

5. Susret kao slučajno

Iako možda zna vašu putanju kretanja, kakve obaveze imate u toku dana i slično, nemojte se čuditi ako šetate sa drugaricom u tržnom centru i odjednom naletite na njega. Možda taj susret i nije bio toliko slučajan, piše Telegraf.

