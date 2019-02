Pjevačica savjetuje: Muškarci mlađi od 30 godina su beskorisni

Ima muškaraca koji su već u 20-ima imali nekoliko ozbiljnih veza koje su raskinuli, ali kad s 30 nekog upoznaju odmah se vjere jer su tada spremni za brak.

Ako ste ikad pokušali da tražite partnera preko neke od mnogih aplikacija za traženje 'srodne duše', vjerovatno znate da taj proces može biti jako naporan, budući da vam uglavnom ponudi bezbroj imena od kojih biste morali nekoga izabrati.

Naime, u najnovijoj epizodi video serije „Swipe Sessions“ koja je napravljena u saradnji s aplikacijom za sastanke Tinder, latino pjevačica Dženifer Lopez pomaže 29. godišnjoj kantri pjevačici Bruk da u moru prijedloga za „pravog muškarca“ na Tinderu odabere onog koji je tome najbliži.

Bruk, kako je sama rekla, traži muškarca koji bi mogao da sječe drva, pa joj Lopez pomaže da suzi izbor, a pri tome ju je savjetovala i rekla:

"Tipovi mlađi od 33 godine su beskorisni."

A kako tvrdi i autorka popularne knjige „What About Me? Stop Selfishness From Ruining Your Relationship“ Džejn Grir, Lopezova je u pravu, pogotovo ako tražite nekog s kim biste htjeli da se skrasite.

"Muškarac može nešto da napravi u karijeri tek u ranim 30-ima, a do tada će imati i nešto novca pa će biti i sigurniji u sebe", objasnila je Grir za portal Insider i dodala da će se tek tada većina muškaraca i usavršiti u onome što rade, te postati iskusniji i uspješniji. To naravno ne znači da bi one u 20-ima trebalo otpisati ali, kako piše Insider, objašnjava zašto se tek u ranim 30-ima većina muškaraca uopšte može za nekog vezati.