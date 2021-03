Plaše li se muškarci snažnih žena

Nema sumnje da većina muškaraca preferira nježne, drage i ženstvene žene. Možete to poricati koliko god želite, ali činjenica je da će se bilo koji muškarac radije skrasiti sa nježnom i submisivnom ženom, nego sa snažnom alfa ženom.

To je tako od praistorijskih vremena i upisano je u DNK ljudske vrste, a povezano je sa razmnožavanjem kao svrhom našeg postojanja. Iako je to (biranje ženstvenijih partnerki) programirano u njihovom genetskom kodu, ostaje pitanje... Privlače li muškarce nježnije žene zbog genetske predispozicije da budu "snažniji rod" ili se osjećaju ugroženo ako je žena pametnija ili moćnija od njih?

Sva naučna istraživanja sprovedena na tu temu dala su slične rezultate - kao prvo, postotak muškaraca koji bi pristao na vezu sa ženom za koju misle da je pametnija od njih je čak i manji od očekivanog, a kao drugo većina muškaraca je izrazila divljenje prema alfa ženama u teoriji, međutim u kontekstu romantične veze više nisu bili zainteresirani.

Osim toga, većina je muškaraca rekla da bi bili sa pametnijom ženom, no kada su im prikazani konkretni koeficijenti inteligencije su se predomislili. Jedno drugo istraživanje, koje se bavilo time kako se muškarci osjećaju kada ih nadmudri žena, su pokazala da ih to ne dira, ako se ne radi o njihovoj partnerki. U tom slučaju je to snažan udarac na njihov osjećaj muškosti.

Drugim riječima, pametne su žene zaista opasne za muški ego, zato oni i pokušavaju izbjegavati bilo kakvo lično povezivanje sa njima (čitaj: izbjegavaju ih u širokom luku). Ipak, ako ste se već susrele sa takvim muškim ponašanjem i smatrate se alfa ženom, to nikako ne znači da nešto nije u redu sa vama. Naprotiv, vi ste fantastični i nipošto se ne biste trebali mijenjati da se svidite drugima ili pristati na manje nego što zaslužujete.

(Cosmopolitan.hr)