Platio djevojci piće pa tražio pare nazad kad nije htjela u krevet s njim

Bolničarku Klo Metjus (20) jedan muškarac častio je pićem u noćnom baru.

Dobro su se zabavili pa mu je dala svoj broj, a onda se dogodilo nešto neočekivano.

Umjesto da je pozove na drugi izlazak ili da joj kaže da se dobro proveo, čovjek imena Deni poslao joj je račun za pića kojim ju je počastio. Njegov razlog zašto je to učinio bio je zato što nije spavala s njim.

Mlada žena na Twitteru je objavila fotografiju tog razgovora, piše britanski "Mirror". Razgovor započinje tako što ju je on upitao ko je ona, a kada ga je ona prisjetila na noć ranije, on joj je napisao: "Dobro, možeš li mi prebaciti novac za ona pića koja sam platio prošlu noć, s obzirom da nismo otišli kući zajedno, nije stvarno vrijedilo mog vremena, je li lol".

Klo je bila šokirana porukom i našalila se da zbog ovoga 'službeno prestaje da izlazi'. Njen tweet je postao viralan s više od 60 hiljada lajkova, više od hiljadu komentara i gotovo devet hiljada retweetova.

"To je sigurno šala? Zar je društvo zaista spalo na ovo?", upitao je jedan korisnik.

Drugi je napisao da se njegova majka sigurno ponosi svojim sinom, dok je treći korisnik predložio da mu 'fakturiše' za vrijeme koje je provela razgovarajući s njim i oduzme račun za pića od toga.

"On će ti još uvijek biti dužan, a ti mu možeš reći da razliku iskoristi za upis u školu šarma", dodao je.

So a guy bought me a drink when I was out last night and I gave him my number and... Chlo Matt is officially retiring from nights out pic.twitter.com/FpCzd4Yyv0