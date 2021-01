Pokret koji dovodi većinu žena do orgazma

Svaka žena voli u krevetu nešto drugo. Međutim, prema istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu Indiana, postoji tačno određeni pokret koji je naročito omiljen kod žena.

Žene često završe kratkih rukava u krevetu: dok 95 odsto muškaraca gotovo uvijek doživi orgazam, žene dožive u heteroseksualnoj vezi u prosjeku tek u 65 posto slučajeva vrhunac. Ta razlika je frustrirajuća - i treba nešto pod hitno uraditi protiv toga.

Evo šta žene najviše vole u krevetu.

U istraživanju je učestvovalo 1.055 ispitanica. Pitali su ih koji pokreti najviše uzbuđuju žene za vreme seksa.

Takođe je i intenzitet igrao važnu ulogu kod ispitivanja.

A rezultati su sljedeći.

Čak 63 posto ispitanica izjavilo je da najlakše dođu do orgazma kad se za vrijeme seksa kreću gore-dole (npr. u jahaćem položaju).

Ostale ispitanice preferiraju kružne pokrete. Osim toga, više od pola ispitanih žena dolazi do orgazma lakim do srednjim pritiskom. Oko šest posto žena preferira kombinaciju vrlo nježnog do intenzivnog pritiska, prenosi miss7.