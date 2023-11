Postoji li varanje koje je prihvatljivo?

Stručnjaci se ne slažu oko toga da li se sitne stvari koje nekada radimo mogu smatrati varanjem.

Je li 'lajk' na društvenoj mreži varanje ili treba da provjerite svoju potrebu za kontrolom?

Slanje vrućih fotografija ili dogovaranje sastanka iza leđa partnera su radnje koje povezujemo sa preljubom. Ali, australijska stručnjakinja za odnose Džena Hoking tvrdi da postoji nešto što se zove „mikro-prevara” za šta skoro svako od nas može biti optužen.

Male aktivnosti

Ovo uključuje svakodnevne „male“ aktivnosti, kao što je kikotanje sa vrelom konobaricom u omiljenom kafiću, pa čak i divljenje savršenom tijelu pevačice. Prema njenim riječima svi to ponekad radimo - i ne treba da se stidimo toga.

"Čak i da imam partnera (a nažalost nemam), reći ću „vau“ svojim kolegama kada najzgodniji momak u kancelariji prođe pored nas", rekla je ona za News.com.au.

Ona savetuje onima koji su protiv „mikro-varanja“ da potraže pomoć i da rade na svom problemu potrebe da kontrolišu partnera.

Još jedno „smiješno“ zvono za uzbunu za australijsku ekspertkinju za odnose sa samcima je da kaže intimnom partneru da ne smije da ima privlačne prijatelje suprotnog pola.

"S obzirom na to da ni sama nisam u vezi, moram da kažem da neću prestati da se dotjerujem samo da bih ostala prijateljica sa nekim dobrim muškarcima u životu koji su u vezama. Volim da mislim da su njihove partnerke dovoljno sigurne u sebe da znaju da im ja ne predstavljam prijetnju", kaže Džena, dodajući da postoji samo jedan razlog zašto bi vam bio problem da vaš partner ćaska sa drugim ljudima suprotnog pola, a to je zato što ste sami zgriješili i uradili nešto što nije u redu, piše Živim.hr. par

"Mislim da previše ljudi provodi previše vremena gledajući šta njihov partner radi i stalno njuškajući tragove prevare. To mora da je iscrpljujuće. Šta kažete na to da oboje živite svoje živote i nadate se najboljem. Uostalom, ako namjerava da te prevari, uradiće to na ovaj ili onaj način, ali ne treba sate i sate da tražiš znake preljube", savjetuje Džena.

Druga strana

Savjetnik za odnose Džonatan Benet ima malo drugačiji pogled na „mikro-varanje“.

"To je ponašanje koje se ne bi moglo smatrati otvoreno i potpuno nevjernim, ali je svakako narušavanje povjerenja u vezi koje može dovesti do prave prevare u budućnosti. Osim toga, zavisi i od stavova - ono što je za nekoga „mikro-varanje”, za drugog je pravo nevjerstvo. Na primjer, ako ste u vezi i niste izbrisali svoj profil za upoznavanje, to znači da još uvijek tražite i zanimate druge ljude. Ovo pokazuje vašu namjeru i nedostatak poštovanja prema osobi sa kojom ste u vezi, a drugi to mogu da vide, jer su profili javni. Neki partner to može shvatiti kao neodgovorno ponašanje, ali ne kao prevaru, dok za drugog može značiti samo jedno - automatski raskid", kaže Benet.

Gde je granica između pravog varanja i „mikro varanja“?

"Emocionalno nevjerstvo se razlikuje od fizičkog, nije opipljivo kao ono, ali ipak može veoma jako, možda i jače da povrijedi prevarenog. Međutim, iznenadilo me je što veliki broj ljudi i običan 'lajk' na društvenim mrežama doživljava kao nevjerstvo", kaže Benet.

Nije toliko važno, naravno, koje forme može da ima „mikro-varanje“, već da li vam je potrebno i zašto. Lagano (onlajn) flertovanje može izgledati kao neobična zabava, ali ako se posle osjećate krivim i osjećate da niste bili iskreni prema partneru, to znači da i sami osjećate da ste ga upravo prevarili.

Važno je da razumijete granice vaše veze, da znate šta može da povrijedi vašeg partnera, kao i da znate šta nikada ne biste željeli da vam partner uradi. Tada ćete takođe znati koliko „mikro-varanja“ vaša veza može da podnese ili, još bolje, nećete morati da varate uopšte, prenose Vijesti.me.

