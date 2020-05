Poze koje mnoge plaše i izazivaju neprijatan osjećaj

Vođenje ljubavi je jedno od najsavršenijih osjećaja, ali postoje poze od kojih mnogi zaziru.

Firma "Superdrug", koja se bavi prodajom robe namijenjene za higijenu, zdravlje i ljepotu, sprovela je istraživanje među 1.000 osoba iz SAD-a i Evrope postavljajući im pitanja o vođenju ljubavi i pokazalo se da nervoza, uzrokovana isprobavanjem novih poza, ima prilično veliku ulogu u toj aktivnosti.

Istraživanje je pokazalo da čak 56,8% žena i 42,7% muškaraca kaže da ih plaši sama pomisao na to da isprobaju pozu 69 u stojećem položaju.

Ovo, međutim, i nije neočekivano. Jer, treba, zaista, biti vješt (i jak) da držite partnerku za noge, dok joj je glava dole i da sve to vreme oralno zadovoljavate jedno drugo.

Više od polovine anketiranih žena (54,5%) reklo je i da zazire od analnog seksa, odnosno da to kod njih izaziva nelagodu. Zanimljivo je da priličan procenat muškaraca (čak 30,5%) takođe kaže da se osjeća identično kada pomisli na to. To jeste iznenađujuće, jer je riječ o trećini muškaraca, a svih ovih decenija i stotina godina, mislilo se drugačije.

Još jedna igrica iz spavaće sobe može da izazove nervozu, a to je sve ono što uključuje seks u "lebdećem" položaju. To izaziva zabrinutost kod 16,9 % žena. Zanimljiva i neobična poza iz Kamasutre, takozvana "kneeling wheelbarrow", poza koja je nalik klasičnoj "kučećoj", u kojoj žena, zapravo, nije oslonjena ni na šta već samo podlakticama jedva dotiče pod ili krevet, čini nervoznim 24,8% žena i 16% muškaraca.

Ono što je važno jeste da treba shvatiti da vođenje ljubavi treba da bude opuštajuće, zabavno, zanimljivo, uzbudljivo. Eksperimentisanje je poželjno, ali ne po svaku cijenu, da dovedete sebe u predinfakrtno stanje. Ako ste nervozni zbog neke ideje, odustanite. Ima toliko drugih poza.

