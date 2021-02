Pravilo šest minuta za veći užitak

Neki ljudi vole dugu predigru, dok drugi vole da se odmah "bace na posao". Bez obzira na to gdje pripadate - čini se da je najbolji način da poboljšate svoj seksualni život - vrlo jednostavan!

No suprotno ustaljenom mišljenju da je to moguće postići isprobavanjem poza iz Kama Sutre, naporima da seks bude čest ili pak da duže traje - istraživanje koje je naručila kompanija Trojan Condoms otkrilo je da je ključno onih šest minuta prije seksa, prenosi The Sun.

Naime, šestominutno seksualno pravilo i njegovo poštovanje može značajno poboljšati vašu vezu, zaključili su istraživači iz studije u kojoj je učestvovalo 1.500 Kanađana.

U osnovi, pravilo kaže da bi ljudi trebali provesti najmanje šest minuta uživajući u nježnostima prije spolnog odnosa, poput ljubljenja, maženja i drugih vrsta predigre. Naime, u poređenju s onima čija je predigra bila kraća ili je nije bilo, oni čija je trajala šest minuta ili duže rekli su da su se puno bolje osjećali nakon seksa.

Rezultati su pokazali da su učesnici koji su pratili pravilo rekli da su nakon spolnog odnosa bili “vrlo seksualno zadovoljni”, a taj se broj znatno povećao (56 odsto muškaraca i 55 odsto žena) kada se par mazio i nakon seksa.

Posebno presudno za žene

Utvrđeno je da je pravilo od šest minuta posebno važno za seksualno iskustvo žena, jer je 61 odsto učesnica izjavilo da bez njega ne mogu postići orgazam. Muškarci su saglasni da je poštovanje pravila od šest minuta stvari učinilo ugodnijima, ali većina je bez obzira na to mogla doživjeti orgazam.

Govoreći o studiji, profesor seksualnosti Robin Milhausen sa Univerziteta Guelph naglasila je kako je važno ne žuriti sa seksom.

"Posebno u heteroseksualnim vezama, glavni događaj je sama penetracija. Često zaboravljamo na priliku koja dolazi od vezivanja nakon seksa. Ranjivi smo, osjećamo se opušteno, osjećamo se stvarno povezano, i tako, to je savršeno vrijeme za intimnost koje može dovesti do većeg seksualnog zadovoljstva", objasnila je.

"Šest minuta je kritično vrijeme. Ljudi koji su najzadovoljniji u njihovim susretima rade razne aktivnosti. To je jednostavna stvar koju ljudi mogu učiniti u svojim vezama, a koja ne košta ništa", zaključila je.

(Ljepota&Zdravlje)