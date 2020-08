Pravilo "šest minuta" zapaliće strast u spavaćoj sobi

Nova studija pokazala je kako prilikom vođenja ljubavi nije važan samo vrhunac, nego i uvod, kao i rasplet priče.

Naime, većina ljudi priznala je kako žudi za malo akcije prije i nakon vođenja ljubavi, a postoji i čaroban broj za maksimalno zadovoljstvo - šest.

Riječ je o takozvanom “šestominutnom pravilu”, navodi se u istraživanju koje su naručile kompanija Trojan te neprofitna organizacija Sex Information and Education Council of Canada.

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 1.500 Kanađana između 18 i 24 godine, a pokazalo se da su oni koji su potrošili šest ili više minuta na predigru, odnosno dodirivanje, ljubljenje i grljenje prije vođenja ljubavi, bili vrlo zadovoljni svojim seksualnim životom.

Ali, zanimljivo je kako je još više ispitanika (56% muškaraca i 55% žena) bilo zadovoljnije ako su jednako toliko vremena potrošili na maženje nakon vođenja ljubavi.

“Često zaboravljamo na priliku koja dolazi iz povezivanja nakon seksa. Ranjivi smo, osjećamo se opušteno, osjećamo se zaista povezano, tako da je ovo savršeno vrijeme za prisnost koja može dovesti do više seksualnog zadovoljstva”, objasnio je Robin Milhausen, profesor seksualnosti sa Univerziteta u Guelphu.

Iako su i muškarci priznali da su zadovoljniji ako se pridržavaju šestominutnog pravila, studija je pokazala da će i bez toga postići orgazam, dok većina žena (61 posto) neće, piše Refinery29.

“Ovi podaci pokazuju da ljudi trebaju osjećati kao da se njihovo tijelo poštuje, posebno nakon seksa, i da postoji obostrano ugodno iskustvo za obje osobe”, istakla je Cynthia Loyst, seksualna pedagoginja, kolumnistica i autorica knjige “Find Your Pleasure: The Art of a Lived Joyful Life”.

Upravo zato, stručnjaci se slažu da se isplati produžiti seksualni užitak za minimalno šest minuta na početku i šest minuta na kraju jer bi to moglo rezultirati većim zadovoljstvom, nezavisno od toga koliko ste dugo u vezi s partnerom/icom.