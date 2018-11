Prepoznajte znakove emocionalne prevare

Nema iznenađenja da je veoma bolno ako ste emocionalno prevareni. Možda je čak i bolnije nego da vas partner prevari fizički.

Dio ovoga, naravno, takođe proizilazi iz činjenice da niste 100% sigurni. Nema seks-poruka ili tuđih gaćica koje treba skrivati. Umjesto toga, morate otkriti male tragove koji nisu uobičajeni i morate doći do istine koja će vam pokazati da li ste uzalud bili paranoični i skeptični.

Bez obzira koliko su suptilni, ovi znakovi ukazuju na to da je partner emocionalno “skrenuo” iz vaše veze – i možda gaji emocije prema nekoj drugoj osobi.

Sprečava vas da vidite poruke na telefonu

Ako je to nedavno počelo, onda se dogodilo nešto sumnjivo što pokušava da prikrije.

Konstantno provjerava telefon

Ako je partner iznenada veoma zainteresovan za određenu aplikaciju kao što su Instagram ili Snapchat, gdje se ljudi mogu takođe dopisivati tada bi trebalo više pažnje posvetiti ovom ponašanju. Normalna upotreba aplikacija nije kontroverzna, samo je sumnjivo da je partner previše opsjednut konkretnom aplikacijom (na kojoj možda čak ni ne objavljuje ništa).

Kada izađete on odgovara na poruke

Ne radi se o partneru koji nikada ne sme da pogleda u telefon kada je sa vama na sastanku. Elektronske poruke od šefa i grupni razgovori obično počinju da dolaze u pogrešno vreme. Hej, dešava se! Sve je u redu i ispravno, ako se izvinite ili razjasnite, ako je tih i vrlo misteriozan, imate pravo da postanete sumnjičavi.

Ne dijeli sa vama toliko stvari kao ranije

Uopšte, jedan od najboljih dijelova veze jeste to da imate nekoga sa kim dijelite sve događaje koji se dešavaju u toku dana, čak i najbanalnije. Kada partner odjednom prestane da dijeli dnevne avanture sa vama i, najčešće, iz njegovih usta čujete samo “ništa posebno i dobro”, to može biti znak alarma.

Izgleda da je veoma nezainteresovan za bilo kakvu intimnost sa vama

Ako on nikada ne daje podsticaj za intimnost u krevetu ili se odupire kad date inicijativu, onda je to definitivno indikacija da nešto nije u redu.

Provodi puno vremena sa istom osobom

Kada vaš partner provodi dosta vremena (van radnog mesta) sa kolegom i nikada ne želi da budete zajedno, ovo je vrlo loš znak. Emocionalno varanje takođe znači da partner ne želi da upoznate njegove prijatelje. Dakle, kada vas partner polako isključuje iz svog života, to može biti znak da odustaje od vaše veze.

Stalno vas upoređuje sa istom osobom

Ako je vaš partner zainteresovan za drugu ženu, vrlo je vjerovatno da će on početi da upoređuje vaše vrline i mane sa njom. Možda to neće raditi direktno, ali tokom razgovara ukazaće vam na mane i možda otkriti kako izgleda žena kojom je opsjednut.

Partner počinje da se raspravlja i optužuje vas da želite raskid

Ako primijetite da je partner stalno uznemiravan i izaziva nevolje, onda je to znak da jednostavno želi da se izvuče iz veze. To čak može ići toliko daleko da vas direktno pita da li ga varate. Želi da se umorite od njega i odete jer on nije dovoljno hrabar da sedne sa vama i da vam kaže istinu – da se zaljubio ili želi da bude sam.

(Ženski magazin)