Promijenite jednu stvar i seks će biti mnogo bolji

Ako vam je lijepo u vezi, ali nezadovoljni ste seksom, evo šta morate da uradite da bi se to promijenilo!

Jeste li ikada lažirali orgazam jer niste željeli da povrijedite partnerova osjećanja? Mnogi od nas se suzdržavaju da kažu šta im smeta, a šta im prija u krevetu i to je razlog zašto ne uživamo potpuno u seksu.

Stručnjakinja za seks Rebecca Reid u svojoj knjizi zato je objasnila da ljudi moraju da budu pomalo “grubi” u krevetu da bi bili zadovolj(e)ni.

“Biti grub ne znači biti bezobrazan. To znači biti iskren, direktan i odgovoran za sopstvene želje i potrebe. Seks nikada ne treba da bude obaveza, i neće biti ako naučite da iskažete svoje potrebe”, tvrdi ona.

O lažiranju orgazma, kao najčešćem problemu u seksu, kaže da je to slično kao kada muškarcu koji vam priđe u baru kažete da imate partnera, a nemate.

“U fokusu su njegova osjećanja, umjesto da prosto budete iskreni. Osim ako nemate baš dobar razlog da štitite partnerova od istine, uvijek bi trebalo da kažete kako stvarno jeste”, objasnila je.

Osim toga, žene ne bi trebalo da pristaju na seks kada to ne žele samo da bi udovoljile partneru.

“Odbijanje seksa ne bi trebalo da ima emocionalne posljedice. To je pomalo kao kada nekome ponudite čašu vina ili ga pozovete u kino – ako pristane super, ako ne, i to je u redu”, kaže ova stručnjakinja.

Ono što mnoge žene, a sigurno i neki muškarci, postavljaju kao pitanje je – kako da kažu partneru da ne uživaju u seksu?

Rebecca ima vrlo jednostavan odgovor: “Ako ste dovoljno bliski da se svlačite goli pred nekim, trebalo bi i da možete da mu kažete šta vam je potrebno”.

Ona dodaje da je sasvim u redu da kažete, recimo: “Volim kada me ljubi po vratu, ali ne volim kada me ujedeš, to mi ne prija”.

Isto je i sa svim drugim stvarima – ako ne želite seks bez kondoma, trebalo bi da to kažete, a ne bi trebalo da vam bude neprijatno ni da kažete da želite ili ne želite oralni seks, recimo.

Drugim riječima, Rebecca poručuje da u seksu ništa ne bi trebalo da vam se podrazumijeva, kao što se ne podrazumijeva ni partneru – zato izrazite svoje potrebe i želje da biste zaista uživali!

(Ljepota&Zdravlje)