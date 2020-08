Razgovor o lošem seksu nije bauk - uz ovih šest savjeta

Seks za jednu noć može biti “onako”, a šta ako je seks u dugoj vezi loš?! Ne možemo baš reći: “Next, please”!

Diskusiju o lošoj “izvedbi” nije baš pametno pokrenuti dok se ona dešava, u krevetu! Da ne spominjemo neugodnost u kojoj će se vaš/a partner/ica biti doveden/a i da se može osjećati napadnuto.

Tiffanie L. Davis Henry, seks terapeutkinja iz Amerike, predložila je nekoliko savjeta kako da to bolje napravite…

Pravo okruženje!

Započnite tu škakljivu temu tek kad ste oboje opušteni te niste u krevetu – na primjer, za vrijeme večere ili kad se udobno opuštate na kauču.

Pozitivna izjava

Kritika, uramljena u pohvalu, bolja je nego sama kritička izjava. Na primjer: “Jako mi je lijepo kad mi ljubiš vrat. To bi mogao češće raditi”, umjesto: “Nerira me me kad tako brzo kreneš na stvar”.

Ne očekujte čuda!

Iz razgovora o seksu morate izdvojiti sve stvari koje vaš partner ne može promijeniti – čak i kad bi htio. U to se ubraja i način na koji je “opremljen tamo dolje”, ali i na njegov prirodan miris tijela. Radi se o tome da bi trebalo da promijenite određeni način ponašanja, a ne osobu.

Pitajte ga kakve ima želje

U otvorenom razgovoru o seksu nemojte pričati isključivo o vašim željama. Vaš/a partner/ica takođe ima pravo na ispunjenu seksualnost pa ga/je pitajte šta najviše voli i čega bi se mogao/la odreći.

Spisak

Terapeutkinja Henry preporučuje parovima sa seksualnim problemima sljedeći trik. Trebalo bi da stavite na papir: 1.) Stvari koje vas uvijek pale. 2.) Stvari koje su vam uglavnom OK i 3.) Stvari koje uopšte ne volite. Razmijenite spisak te otkrijte ko šta voli, a šta ne voli.

Podrška stručnjaka!

Ponekad se seks ne poboljša ni nakon brojnih razgovora. Ako imate osjećaj da ste u slijepoj ulici, potražite pomoć stručnjaka – pogled izvana mogao bi da bude vrlo koristan.

