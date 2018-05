Razlozi zbog kojih žena ne želi seks, ne ignorišite ih

"Decenijama proučavam zdravu seksualnost. Najveća briga mojih pacijenata i mojih studenata je nizak libido. To stanje bih definisala kao nedostatak spontane želje za seksom, uključujući seksualne misli i fantazije. Globalna studija seksualnih stavova i ponašanja pokazala je da 26 do 43 odsto žena širom svijeta ima nisku seksualnu želju. Kao ljekar i kao žena smatram da je to alarmantno", rekla je dr. Rejčel Karlton Abrams, autor knjige "BodyWise" i nabrojala osam razloga zašto žene izbjegavaju seks.

Radi se o ozbiljnim razlozima koje ne treba ignorisati.

1. Porodica je potiskivala seksualnost

"Najraniji uticaji na našu seksualnost događaju se upravo u porodici te u društvu koje nameće određene seksualne norme. Ukoliko ste odgajani u okruženju u kojem se seks smatrao nečim lošim, možda zbog vjerskih ili kulturnih razloga, moguće je da ste zato potisnuli svoju seksualnost i danas imate problema", objašnjava ona.

Raniji strahovi vezani za seksualnost ljude prate tokom cijeloga života, teško ih se riješiti. Ponekad pomaže terapija ili prijatelj, partner u kojeg imate povjerenja.

2. Nema samopouzdanja zbog izgleda

Važno je cijeniti svoje tijelo i shvatiti da smo svi različiti i lijepi na svoj način. Društvene norme "lijepog i ružnog" itekako mogu narušiti nečije samopouzdanje, a time i seksualni život. Čovjek koji sumnja u svoj izgled teško će se opustiti tokom vođenja ljubavi, osjećaće nelagodu i želju da se sakrije, da se njegovo tijelo ne vidi.

Na samopouzdanje negativno može uticati i porodica tokom odrastanja ako je previše bila orijentisana na fizički izgled i definisanje onoga što je seksi, a šta nije. I mediji tu imaju snažan uticaj.

Trebate zapamtiti, kada vas neko iskreno voli, voljeće vas zbog vas samih i upravo takvih kakvi jeste.

Imali, recimo, viška kilograma ili ne, u seksu možete uživati punom parom. Studije koje su se pozabavile ženskom seksualnošću došle su do toga da punije žene itekako znaju uživati u seksu ako im ne nedostaje samopouzdanja, ništa manje od onih vitkog tijela.

Ukoliko imate problema s prihvaćanjem svog tijela, stanite pred ogledalo goli, pogledom prelazite po dijelovima tijela i glasno izgovarajte zašto vam se neki dio sviđa, šta volite kod njega, zašto je dobro da ga imate... Ako se negativne misli i pojave u glavi, samo ih pustite da prođu i nastavite sa stvaranjem pozitivne energije, prenosi "Daily Mail".

3. Iskusila je traumu vezanu za seks

Bilo kakve traume vezane za seks imaju ogroman uticaj na osjećaj vlastite seksualnosti. Većina žena nakon neke takve traume počne drugačije doživljavati svoje genitalije i sam seks - potisnu osjećaje i počnu na to gledati negativno, srame se, a samim tim sklone su izbjegavati bilo kakvu fizičku bliskost.

Dr. Abrams savjetuje da se seks u takvim situacijama ne forsira već da se pričeka da tijelo ponovno bude spremno za intimu - tada će se pojaviti i želja.

4. Seks je previše bolan

Najčešći razlog za pojavu boli kod odnosa su hormonalne promjene. Žene mogu ući u preuranjenu menopauzu i nakon hirurškog uklanjanja jajnika ili/i materice. Razlog može biti i hemoterapija ili zračenja tokom liječenja raka.

Dr. Abrams kaže kako briga o djetetu zna izazvati stanje u hormonalnoj ravnoteži slično menopauzi. Niži nivo estrogena rezultira suvom vaginom te stanjivanjem njenog tkiva. U takvom slučaju seks bez adekvatnog podmazivanja može dovesti do boli i povreda na ženskom polnom organu.

5. Nedostaje joj testosterona

"Možda jedan od najvažnijih fizioloških uticaja na libido su dostupnost estrogena i testosterona. Estrogen je zaslužan za seksualnu osjetljivost, a testosteron je glavni pokretač libida kod žena - povećava želju, uzbuđenje u genitalijama i zaslužan je za dobro podmazivanje", objašnjava dr. Abrams.

Kada je nivo testosterona kod žene nizak, libido je manji kao i osjećaj zadovoljstva tokom seksa. Postoje flasteri s testosteronom za žene kojima je libido nizak. Koliki je nivo ovog hormona u tijelu može se saznati analizom krvi.

6. Ima zdravstvene probleme

Bilo kakvi problemi sa zdravljem mogu uticati na libido - hronične bolesti, problemi u radu štitnjače, hronični bolovi, karcinom i njegovo liječenje, uzimanje određenih lijekova (oralnih kontraceptiva, antidepresiva i onih za krvni pritisak)...

Dr. Abrams savjetuje obavljanje testova kod ljekara kako bi se vidjelo je li libido pogođen zdravstvenim stanjem - radi li štitnjača kako treba, koliki je nivo polnih hormona, ulazite li u menopauzu...

7. Pod stresom je

Žene često znaju biti previše zauzete za seks ili biti pod tolikom dozom stresa, zbog nagomilanih obveza, da želju za intimom jednostavno nemaju.

Da bi se to promijenilo važno je pronaći vremena za sebe, opustiti se, biti aktivan - šetati, voziti bicikl, igrati badminton... Važno je i dovoljno se naspavati te hraniti se zdravo. A poželjno je i pokušati više razmišljati o intimnim trenucima s partnerom, tada će se pojaviti i želja.

8. Nema povjerenja u partnera

"Seks je zrcalo odnosa i nakon decenija rada s parovima, zaista vjerujem da je to slučaj. Ako se ne želite seksati sa svojim partnerom jer ste ljuti na njega, to nema nikakve veze s vašim zdravljem, odmorom ili nedovoljno testosterona. To ima veze s vašim odnosom", kaže dr. Abrams.

Nedostatak povjerenja nikako ne može imati dobar uticaj na seksualni život. Povjerenje je jedan od ključnih sastojaka sretne ljubavne veze, a time i dobrog libida.

(24sata.hr)