Rebel Vilson otkrila s kim je izgubila nevinost u 35. godini

Glumica Rebel Vilson nedavno je otkrila da je izgubila nevinost u 35. godini, a sada je otkrila i s kim.

Vilson je u svojim memoarima ''Rebel Rising'', objavljenim 2. aprila, otkrila da je izgubila nevinost s glumcem Mikijem Gučom, s kojim je potaknula glasine o romansi 2015. godine.

"Miks, znam da bi ovo mogla biti novost za tebe ako ovo čitaš, ali da, izgubila sam nevinost s tobom", otkrila je Vilson.

Glumica je objasnila da su njih dvoje bili u vezi šest mjeseci i da ih je upoznala njena kolegica iz filma ''Pitch Perfect'' Hana Mej Li.

Prisjetila se kako je Guč došao u njen život nakon što je naučila da je "život kratak" poslije dijagnoze raka svoje majke.

"Nisam željela živjeti svoj život bez iskustva seksa. Iskušenja ljubavi. Izbacila sam u svemir da sam konačno spremna. Osjećaću strah i jednostavno to učiniti", - napisala je Vilson.

Komičarka se prisjetila da je "probala vibrator" i gledala "neke pornofilmove" pripremajući se za taj trenutak te da se to dogodilo u hotelu dok je snimala film ''How to Be Single''.

"A onda se jednostavno dogodilo. Napokon sam se seksala. I čini mi se da prvi put u svoje tijelo unosim one lijepe hemikalije za seks, što me stvarno veže za njega. Gotovo sam na svojoj najvećoj težini, ali ovaj me super tip smatra poželjnom. Osjećam se nevjerovatno", napisala je.

Tvrdi da je "kasno procvjetala"

Što se tiče njene odluke da to otkrije u svojim memoarima, Vilson je u razgovoru za People rekla kako se nada da će pokazati mladima da "ne moraju svi izgubiti nevinost kao tinejdžeri".

"Ne mora svako izgubiti nevinost kao tinejdžer. Ljudi mogu pričekati dok ne budu spremni ili dok malo sazriju. Mislim da bi to mogla biti pozitivna poruka. Očito ne morate čekati dok ne uđete u tridesete kao ja, ali ne biste trebali osjećati pritisak kao mlada osoba", rekla je ona.

Glumica za sebe tvrdi da je "kasno procvjetala" i priznaje da je ponekad znala napustiti prostoriju kada bi se pokrenula tema o seksu, piše "Index".

"Ljudi su mi znali reći da je gubljenje nevinosti s 24 godine bilo dosta kasno. Ja sam si razmišljala: ''O, napravila sam to s 35. Ako to priznam, bit ću najveća luzerica'', dodala je.

