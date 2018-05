Savjeti seksologa: Kako da postanete majstor za "ručni rad"

Od svih seksualnih tehnika, žene se najviše uspaniče kada treba partnera da zadovolje rukom. To je vjerovatno zato što znaju kako su oni sami to usavršili do krajnjih granica i nema šanse da one to mogu nadmašiti.

Činjenica da ste krenuli rukom prema njegovom međunožju uzbuđuje sama po sebi, stoga je i to dovoljno da se muškarac totalno raspameti.

Sa ženama je već znatno drugačije. Vagina i klitoris su ipak komplikovaniji organi od penisa. Strašno su osjetljivi i krajnje individualni, što znači da ne postoji univerzalni recept za sve žene.

Ako želite da to učinite kako treba, stimuliranje genitalija (i muških i ženskih) zahtijeva praksu i vještinu.

Najprije da pojasnimo glavnu razliku između polova: za žene je nježno gotovo uvijek najbolje, dok muškarci to vole snažnije i čvršće, otkriva poznata seksologinja Trejsi Koks za "Daily Mail", koja donosi nekoliko savjeta.

Savjeti za žene

Upotrijebite lubrikant i nemojte se odmah baciti na penis. I muškarci vole predigru.

Zauzmite poziciju: neka on stoji ispred vas ili vi njega zajašite. Potrebne su vam dvije slobodne ruke, a ne samo jedna.

Uposlite obje ruke: jednom obuhvatite njegov penis, a drugom ga dirajte po ostatku tijela. Milujte mu testise, štipajte ga za bradavice…

Ubacite se u ritam: otvorenim dlanom kližite njegovim penisom gore – dolje u pravilnom ritmu. Kad dođete do glave penisa, gdje je najosjetljiviji, polako zatvorite dlan i cijelog ga obuhvatite pojačavajući pritisak, savjetuje Koksova.

Neka vam partner pokaže šta voli tako da stavi svoju ruku preko vaše. Pokreti neka vam budu glatki, dosljedni i čvrsti.

Započnite polako, a potom ubrzavajte ritam kako se primiče orgazam. Što ga brže i snažnije stimulišete, brže će dostići vrhunac.

Savjeti za muškarce

Upotrijebite lubrikant te započnite zagrijavanjem i stimulacijom cijelog područja umjesto da odmah "napadnete" klitoris. Položite cijeli dlan preko velikih usmina i masirajte kružnim pokretima kako biste nedirektno stimulisali klitoris.

Kada se navlaži, pomičite prste gore – dole po malim usminama, a pokreti neka budu spori, dugi i meki te neka zahvataju klitoris.

Sada pređite na klitoris: kružite oko njega jednim prstom nekoliko puta prije nego što opet otkližete do malih usmina.

Neka vas partnerka vodi tako što će staviti svoju ruku preko vaše i pokazati vam koja joj brzina i jačina odgovaraju. Ako ste pregrubi, predirektni ili stimulišete predugo isto područje, ono postaje preosjetljivo, pa čak i bolno. Na klitoris se koncentrišite tek kad je žena blizu orgazma.

Isprobajte vibracionu tehniku: Postavite svoja tri prsta na površinu njenih malih usmina i snažno pritisnite (ali ne presnažno!), a onda tresite prstima nježno, ali brzo i dosljedno ili ih pomičite ukrug.

Tri zlatna pravila: Neka bude nježno, polako i regularno. Imajući dosljedan ritam duže vrijeme, dospjećete dalje nego ako ga stalno mijenjate.

