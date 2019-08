Sedam najčešćih problema koje parovi imaju u krevetu

Kada je seks u pitanju, naravno da očekujete uzbudljivo i strastveno vrijeme sa svojim partnerom. Osim što je vrlo važan dio veze, seks je još jedan od načina za povezivanje s partnerom na emocionalnom nivou. Ipak, ponekad stvari jednostavno ne štimaju.

Ovo su najčešći problemi s kojima se parovi susreću u krevetu…

Neusklađen libido

Činjenica da jedan partner uvijek više želi seks normalna je i vrlo učestala. No seksologinja Emily Morse tvrdi da dolazi do problema ako je riječ o prevelikoj razlici. Osim što nijedan od partnera nije zadovoljan, to je često izvor frustracije i razloga za svađu. Ovu situaciju možete poboljšati otvorenim razgovorom, razumijevanjem i ponekim kompromisom.

Nedostatak komunikacije

Morse tvrdi da što više razgovarate o seksu, imate bolji i kvalitetniji seks. Savjet koji biste trebali primijeniti je komunikacija, ali ne u spavaćoj sobi, nego u neutralnom prostoru u kojem nikad ne vodite ljubav. I nikad nemojte kriviti drugu osobu, nego jednostavno zajednički poradite na rješavanju problema.

Nedostatak predigre

Istraživanja su pokazala da je većini žena u prosjeku potrebno 18 minuta predigre kako bi se u potpunosti uzbudile. Nikako nemojte preskakati ovaj dio seksa, budite kreativni i ne zaboravite na otvorenu komunikaciju.

Dosadan seks

Možete kriviti partnera za ovaj problem, no ipak vi činite 50 posto tog čina. Zato umjesto da krivite bilo koga, uzmite stvar u svoje ruke, isprobajte drugi prostor, druge poze i vratite strast u svoju vezu.

Nedostatak vremena

Obaveze su preuzele vodstvo nad vašim životom i jednostavno ne pronalazite vrijeme za intimnost. Ipak, uprkos svim obavezama, trebali biste imati i vrijeme za sebe, ali i vrijeme za sebe i partnera. Kako biste pronašli to prijeko potrebno vrijeme, postavite seks na vrh liste prioriteta i, ako treba, zakažite termin s partnerom. Osim što ćete ponovno rasplamsati vatru u krevetu, imaćete se čemu veseliti u moru obaveza i briga.

Dug razmak između orgazama

Problem prerane ejakulacije nije novost. Ako i vaš partner ima taj problem, razgovarajte s njim na koji biste način to mogli riješiti i na koje bi načine on vas mogao još bolje zadovoljiti.

Vaginalna suhoća

Ovo je ozbiljan problem jer osim što seks nije dobar, za vas može biti i vrlo bolan. No za rješavanje vaginalne suhoće postoji jednostavno rješenje poput lubrikanata koji takođe mogu začiniti seks jer postoje čak i u različitim okusima.

