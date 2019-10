Sedam rečenica koje možete reći partneru ako niste doživjeli orgazam

Mnogo žena susreću se sa partnerima koji odlučuju da se seks završava odmah nakon (njihovog) orgazma. Anketa na YouGov-u pokazala je da muškarci dva puta češće nego žene priznaju da su doživjeli orgazam u svakom seksualnom odnosu. Činjenica da muškarcima i ženama treba različito vrijeme za orgazam je potpuno normalna. Ali, vaše zadovoljstvo je jednako važno kao i zadovoljstvo vašeg partnera.

Ako ne znate kako da kažete partneru da je prestao prerano, evo fraza koje će vam pomoći.

1. “Možemo li…”

Ako znate tačno šta želite, budite konkretni. Ponudite partneru određenu seksualnu pozu koja će vam pomoći da dođete do orgazma brže. Bolje je naučiti kako vaše tijelo radi, a masturbacija će vam pomoći da pojednostavite put do sopstvenog zadovoljstva – to je i samospoznaja i meditacija i način da se opustite kada drugi oblici seksa nisu dostupni.

2. “Još te želim”

Ovo je pozitivan način da se traži više pažnje. Malo je vjerovatno da će se partner osjećati krivim. Ne žalite se, ali pitate.

3. “Sada je moj red”

Ako ste uživali u svom partneru i želite da on učini isto, možete to reći u razigranoj formi. Seksualni terapeuti savjetuju da budete jasni i samopouzdani. Dodajte malo drskosti, ali nemojte biti nepristojni.

4. “Još nisam završila”

Mnogo ljudi cijni poštenu komunikaciju, tako da ako ste navikli da otvoreno razgovarate u vezi, ne bi trebalo da se mučite sa formulacijom. Partner će biti zadovoljan što ste iskreni sa njim, i on ne mora da pogađa šta osjećate.

5. “Dodirni me ovdje”

Bilo bi lijepo poduprijeti ovu frazu akcijom: uzmite njegovu ruku, usmjerite ga na dio tijela koji želite stimulisati i počnite se kretati kako želite. On je već postigao orgazam, tako da sada može da koncentriše sve svoje napore na vas. Pokažite mu i recite mu šta da radi, tako da ćete mnogo više uživati u procesu.

6. “Možemo da nastavimo”

Govor nije nužno o orgazmu, ako želite da dobijete prijatan osjećaj, bez obzira na to kako se završava, recite tako. Muškarcima nije uvijek jasno šta njihova partnerica osjeća u krevetu, štaviše, mnogi uopšte ne razlikuju kada je žena dostigla orgazam i kada nije. Činjenica da on završava intimnost nakon što je dostigao vrhunac ne mora nužno govoriti o sebičnosti, možda je partner jednostavno pogrešno protumačio vaše signale.

7. “Drago mi je što si doživio orgazam, ali ja još nisam”

Prema psihologu Lory Mink, prvi korak je da zauzmete stav da imate isto pravo na orgazam kao vaš partner. Ako on nije saglasan s ovim, gubite vrijeme sa takvim čovjekom.