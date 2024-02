Sedam stvari koje blokiraju orgazam

Orgazam je poželjno i ugodno iskustvo za muškarce i žene, ali nekad ga nije toliko jednostavno postići.

Za neke to može biti pravi izazov - bilo da ga žele postići sami ili s partnerom ili u nekim trećim okolnostima. Postoji mnogo razloga zašto bi se netko mogao boriti da postigne orgazam, od psihičkih do fizičkih. Tome može doprinijeti umor, stres, nedovoljno seksualnog uzbuđenja, pritisak, sram i mnoge druge stvari.

Seks terapeutkinja Kate Mojle objasnila je kako orgazam ne mora biti cilj seksa jer će to još više umanjiti šanse za vrhunac.

"Prečesto, čak i ako je seks fantastičan, parovi ako ne dožive orgazam, osjećaju da su to 'trebali' učiniti, a onda to na neki način poništava njihovo iskustvo. To je zaista beskorisno i oduzima ljudima pravo na toliko mnogo zadovoljstva", govori Kejt.

Prema njoj, ovo su uobičajeni razlozi zbog kojih se ljudi bore postići orgazam.

"Ironično je to što postoji veća vjerojatnost da će pokušaj doživljavanja orgazma zaustaviti orgazam, a ne vam pomoći dosegnuti vrhunac. To je zato što nam to stvara tjeskobu i pritisak jer se većinom usredotočujemo na cilj i ono što pokušavamo postići, umjesto da se fokusiramo na ugodne osjećaje koji će nas najvjerovatnije dovesti do toga", objašnjava.

Kejt savjetuje da se usredotočite na ono što vam u tom trenutku pruža zadovoljstvo.

"Ako primijetite da vam um počinje lutati, vratite pažnju na osjetila i na ono što možete fizički osjetiti", dodaje.

Loš seksualni odgoj

Polni odgoj kojeg su mnogi prošli uglavnom se fokusirao na ulogu reprodukcije, a ne na užitak.

"Polni odgoj za žene u većini slučajeva ignorirao je dio za užitak, a to je klitoris. O seksu trebamo otvoreno razgovarati i potaknuti ljude da istražuju jer su seks i orgazam i dalje nekima tabu tema. Uzmite svoj seksualni odgoj u svoje ruke. Danas je mnogo dostupnih opcija, posebice na internetu", kaže Kejt.

Osjećate sram

"Sram igra veliku ulogu kada je u pitanju seks. Zbog njega se možemo osjećati loše, nezadovoljno i smatrati seks 'pogrešnim'. Ovaj negativni emocionalni odgovor može se pojaviti u mnogim oblicima, ali kada je u pitanju orgazam, često je prepreka za postizanje užitka te nas demotivira da ponovimo to iskustvo", objašnjava terapeutkinja.

Kejt savjetuje da razmislite o porukama o seksu koje ste primili tijekom svog života i kako su one mogle oblikovati vašu perspektivu o seksu.

"Seks vas ne bi trebao tjerati na sram. Poslušajte različite priče i ideje, vidite druge perspektive i budite otvorenijeg uma", dodaje.

Lijekovi

Neki lijekovi, poput antidepresiva, mogu uticati na seks.

"Jedna česta prijavljena nuspojava je borba za orgazam. Osim toga, neki lijekovi mogu uzrokovati i frustracije i negativne osjećaje oko seksa, ili osjećaj nelagode zbog iznošenja toga bilo s liječnikom ili partnerom, što može dodatno pogoršati to iskustvo. Za mnoge ljude antidepresivi su sastavni dio upravljanja mentalnim zdravljem, pa prilagođavanje seksualnog života može biti od pomoći. Možete isprobati nove vrste dodira i osjeta istražujući što vam odgovara, jer to može biti nešto što se promijenilo kao posljedica depresije ili lijekova. Mogli biste vidjeti i postoji li alternativni lijek koji bi vam mogao bolje odgovarati", objašnjava Kejt.

Nema dovoljno stimulacije

Pronalaženje vrste stimulacije koja vam odgovara važan je dio otkrivanja vašeg orgazma. Važno je isprobati različite vrste senzualnosti i dodira.

"Dodavanje lubrikanta je isplativ i koristan način promjene osjeta. Uvođenja seksualnih igračaka može biti dobar način za stvaranje većeg intenziteta", kaže.

Fizičke promjene

"Možda postoji fizički uzrok, kao što su hormonalne promjene ili nedostatak tonusa dna zdjelice. Kako starimo, proizvodnja naših polnih hormona se usporava, a žene prolaze kroz proces perimenopauze i menopauze gdje se razina estrogena smanjuje što može utjecati na seksualni život. Mišići dna zdjelice također igraju ključnu ulogu u orgazmu, pa ako su jači i zategnutiji onda to može poboljšati snagu orgazma", tvrdi terapeutkinja.

Očekujete bol

Prošlost bi mogla uticati na vaš sadašnji seksualni život ako je bila bolna ili traumatična.

"Ako je bol već bila dio seksa, ili ako imate stanje poput vaginizma ili općenito osjećate bol ili nelagodu povezanu sa seksom, poput ponovljenih infekcija, onda to može dovesti do toga da očekujete da seks bude bolan, a ne ugodan. Ne postoji samo fizički aspekt boli, već i psihološka nesposobnost da se opustimo, osjećamo ugodno ili uživamo u iskustvu jer smo više u stanju odgovora na prijetnju nego u stanju seksualnog uzbuđenja i želje. Ako doživljavate bolan seks, razgovarajte s liječnikom. Tu su i psihoseksualni terapeuti i fizioterapeuti za zdravlje zdjelice", objašnjava seks terapeutkinja Kejt za Metro.

(24sata.hr)

