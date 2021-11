Seka Aleksić pokazala obline:"Opasna lepota"

Folk zvijezda Seka Aleksić nedavno je izjavila da se često opušta u sauni, a sada je pratioce obradovala novom fotografijom upravo sa tog mjesta.

Pjevačica je podijelila izazovnu fotografiju na kojoj pozira samo u peškiru, a komplimenti su odmah počeli da se nižu.

"Kakvo telo", "Opasna lepota", "Pozdravi iz Belgije", pisali su pratioci Seki, koja je nedavno otkrila da je smršala 10 kilograma.

"Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Najveći moj problem je što sam ja kuvarica, domaćica koja kuva i mesi i onda jednostavno sam preterala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava", rekla je Aleksićeva nedavno.

(Kurir.rs)