Seks svakog dana - da li je to OK?

Želite seks svakog dana i pitate se da li je to OK?

Evo šta stručnjaci kažu…

Gledano sa aspekta zdravlja i fizičkog i mentalnog – DA. Brojni seksolozi se slažu da dovoljan broj fizičkih kontaktata, a seks je svakako jedan od njih, mogu biti najbolje oruđe za lični rast.

Šta je to “pravi seks”?

Pod pojmom pravog seksa podrazumijeva se svaki vid uživanja koji ne izaziva fizički nemir. Ako vam seks koji praktikujete svaki dan predstavlja zadovoljstvo na svim poljima, nema razloga da od njega odustajete.

Da li svakodnevni seks stvara određene probleme?

Ako u toku dana (pritom mislimo svakog dana) osim za seks imate i vremena za sve druge obaveze, znači da vam vrijeme odvojeno za seks ne smeta. Ako vas fizički ne iscrpljuje, kao ni mentalno, i ako ste nakon njega raspoloženiji i sretniji, zašto da ne, nastavite s tim i dalje.

Da li je normalno imati seks svaki dan?

Svaka veza je različita. A činjenica da su seksolozi upoznati sa ovom temom znači da to nije tako rijedak slučaj kao što vam se može činiti. Ako su oba partnera zainteresovana za ovakvu aktivnost, onda je svakako normalno. Od seksa svaki dan, pa do seksa jednom mjesečno. Sve to spada u “normalu” kada je intimnost u pitanju. Zapravo ne postoji određena učestalost kada je seks u pitanju.

Da li su potrebne neke mjere predostrožnosti za svakodnevni seks?

Naravno. Ako ne koristite nikakvu drugu zaštitu, kondomi su svakako nešto što treba da vam bude na dohvat ruke, osim ako ne planirate začeće. Takođe, seks iz dana u dan može da bude preintenzivan za vašu intimnu regiju, s toga se pobrinite da koristite lubrikante.

Kada treba izbjegavati svakodnevni seks?

U svakom slučaju je potrebno napraviti pauzu tom menstrualnog ciklusa. Takođe, ako postoje bilo kakve iritacije u predelu intimne regije treba biti suzdržan od maženja sa partnerom. Rizična trudnoća je takođe jedan od slučajeva kada se ne treba upuštati u intenzivne seksualne aktivnosti. Osim toga, kada god tijelo i um nisu spremni za ovakvu vrstu nježnosti, seks treba izbjegavati.

(Ženski magazin)