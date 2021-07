Seks u moru ili na plaži, dobra ili loša zamisao?

Ljeto je vrijeme kada se strasti razbuktavaju, a kako i ne bi kad se vaša voljena osoba oskudno odjevena šeta pored vas.

Mišićavo muško tijelo i mali bikini koji pokriva samo najintimnije dijelove tijela predstavljaju savršenu uvertiru za ludi ljetnji seks.

Mnogi parovi maštaju da se to dogodi na nekom javnom mjestu kao što je plaža, more, bazen... Ipak, postavlja se pitanje koliko je to zdravo i da li se nakon takvog odnosa mogu javiti određeni zdravstveni problemi.

Bakterije su svuda

Javna kupališta su leglo bakterija.

U rekama, jezerima i moru nalaze se bakterije koje mogu izazvati brojne infekcije.

Ista stvar važi i za bazene, posebno ako nisu pravilno dezinfikovani.

Takođe, kada je pH vrijednost vode iznad svojih normalnih okvira, sredstva za dezinfekciju gube svoju funkciju.

Trenje se povećava u vodi

Voda ispira "prirodni lubrikant", zbog toga će doći do trenja koje može biti bolno za oba partnera, a može proizvesti i mikro-ogrebotine i infekcije, nezavisno od toga u kakvoj ste vodi.

Kondomi i voda ne idu zajedno

Iako većina proizvođača tvrdi da su njihovi perzervativi otporni na vodu, to ne znači da su u takvim okolnostima potpuno djelotvorni. Naučnici tvrde da hlor iz bazena može oštetiti kondome i smanjiti njihovu djelotvornost.

Problemi na plaži

Peščane plaže često izgledaju kao iz bajke, romantike ima u izobilju, ali to nije idealno mjesto za seks. Sićušna zrnca pijeska uvlače se svuda, pa mogu da vam smetaju.

Teško da ćete moći da se opustite, žuljaće vas pijesak ili sitni kamečnići, moraćete da ispod sebe stavite peškir ili nešto mekano...

Sve to će učiniti da ste više napeti nego što ćete uživati.

Na kraju, i na većini plaža i u moru ste na javnom mjestu. Koliko god to nekome može biti privlačno, velikom broju ljudi je zapravo vrlo neprijatna mogućnost da budu "uhvaćeni na djelu".

(Glossy)