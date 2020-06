Seks za jednu noć - da li je to baš dobra ideja?

Seks na brzaka, za jednu noć ne mora da bude neka velika stvar – a da li ste sigurni da možete da se nosite s emocijama nakon njega?

Prije nego što se upustite u tu “avanturu” morate biti sigurni da je ona baš to što želite…

Vaša je perspektiva (vjerovatno) drugačija od njegove

Muškarce i žene emocije dotiču na drugačiji način. Daleko manji broj žena nego muškaraca zapravo može imati usputni seks bez emoctivne involviranosti i otići nepovrijeđene. Za one koje to ne mogu, uvijek postoji opasnost da ostanu emotivno slomljene. Prije nego što se prepustite trenutku dobro razmislite možete li to podnijeti bez posljedica, jednako kao i on.

One night stand iz pogrešnih pobuda

Često je usputni seks odraz prijašnjih bolnih veza i raskida, pa ne želite biti ranjivi kao u dugoj vezi. Vjerovatno još gajite osjećaje prema svom bivšem i nastojite ih se riješiti mijenjanjem više partnera. Razmislite kada ćete koristiti usputni seks kako biste popunili prazninu. Takođe, znamo da vjerovatno uplašeno bježite da ne biste bili ponovno povrijeđeni. Pametno je rasčistiti sve u vezi s prošlošću kako biste mogli slobodno potražiti zabavu u “okolini”.

Poruka koju (ne) želite poslati

Ako vas muškarac privlači, ostvarili ste odličnu komunikaciju, onda on može pokušati vidjeti koliko daleko može ići. Ako se seks dogodi prerano, on će se pitati jeste li i s drugima odmah završili u krevetu kao i s njim. Znamo da je ovo licemjerno i da su u pitanju dvostruki standardi, ali istraživanja su pokazala da, što prije “popustite”, manje će frajera planirati ozbiljnu budućnost s vama.

( cosmopolitan.hr )