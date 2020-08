Seksolog otkriva pet najčešćih laži koje žene koriste u seksu

Seksolog Nadia Bokody tvrdi da još nije upoznala ženu koja se ne služi lažima te navodi pet najčešćih laži koje žena u spavaćoj sobi.

Ona vjeruje da su žene "nesposobne" za istinu kad je riječ o spavaćoj sobi. Za news.com.au Australijka je otkrila najčešće laži tokom seksa, od lažiranja orgazma do laganja o veličini polnog organa partnera.

"Najviše lažemo u spavaćoj sobi gdje je užitak nedostižan bez nedostatka udobnosti", kaže, te navodi najčešće laži.

Lažni orgazmi

Kaže kako je lažiranje orgazma možda djelotvorna taktika za završetak lošeg seksa, ali nikako nije dobro rješenje, posebno za partnerov ego.

"To širi virus poznat kao 'muškarci koji misle da su božji dar ženama u krevetu, ali zapravo su užasni u seksu'", kaže, te preporučuje ženama da se okane glume, posebno u dugim vezama.

Veličina penisa

Bokody kaže kako je laž o velikom penisu poprilično česta, a objašnjava kako je žene obično koriste na muškarcima opterećenim veličinom svog penisa, kojima je potrebna stalna potvrda da bi se osjećali dobro.

"Ova laž najčešće se koristi kod muškaraca sa sindromom malog penisa", kaže te dodaje kako su to isti oni koji su uvjereni da je veličina povezana s mogućnošću da ženu dovedu do orgazma, ali to, tvrdi ona, nikako nije slučaj.

"Nemam te s čim uporediti"

Ekspertkinja kaže kako žene često govore "nikad to nisam radila" muškarcima koji im se čine nesigurnim. "Ti si jedini muškarac kojem sam ovo dopustila", "Obično ne radim ovo", još su neke varijacije te laži.

Trik s pranjem zuba

Kad žena ode "oprati zube" nakon seksa, Bokody kaže kako to obično znači da želi doživjeti orgazam ako ga nije doživjela tokom odnosa.

"Kad nemamo srca reći momku da nas je više uspavao nego doveo do vrhunca, brzi susret s igračkom nikad ne razočara", kaže.

"Imam nizak libido"

Prema Nadiji, neke žene koriste tu laž kako bi izbjegle seks, ali u stvarnosti ne žele izbjeći seks, već samo loš seks. Izgovor je to stoga koji žene koriste u vezama koje ih ispunjavaju, ali nisu seksualno nabijene kao što su možda bile prije ili je seks ušao u predvidljivu rutinu. Bokody zaključuje kako je uvijek najbolje suočiti se s istinom, jer ostalo je ionako samo odgađanje neizbježnog.

(Index.hr)