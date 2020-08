Seksualne maštarije bolje su u teoriji, nego u praksi

Kada upadnete u rutinu to nikada nije dobro, a pogotovo ako se to odnosi na onu intimnu. Međutim, eksperimentiranje i isprobavanje novih stvari u seksu nekada zapravo zvuče bolje u teoriji nego što to jesu u praksi prenosi portal AskMen.

Seks pod tušem ili u kadi

Iako je česta scena u filmovima i zvuči vrlo senzualno, seks pod tušem ponekad je teško izvesti, osobito ako je tuš kabina premalena. Većina ljudi ima male kabine u kojima oba partnera moraju stajati, a penetracija je često neizvodiva zbog razlike u visini i ostalih zakona fizike. Dodajte tome i skliske površine i dobili ste pravi recept za neugodne povrede. Seks u kadi nije toliko opasan, barem što se povreda tiče, no ni izbliza tako privlačan kao što zvuči u teoriji. Idealnu temperaturu vode teško je postići, a kamoli održavati, a da ne spominjemo kako je vruća stajaća voda pravi raj za bakterije.

Seksi masaža uljem

Za mnoge je ovo najbolji oblik masaže koji postoji jer služi kao savršena predigra i uvod u strastven seks. Ipak, pobuđivanje osjetila prstima i masažnim uljem nije toliko seksi ako se sjetite umjetnog okusa ulja na koži koje vas neće potaknuti na ljubljenje. Ni doticaj ulja s genitalijama nije dobra ideja, osim ako ne koristite ulje isključivo namijenjeno za takvu vrstu i ima PH prilagođen osjetljivim sluznicama. U suprotnom možete završiti s neugodnom iritacijom ili čak i upalom.

Seks na plaži

Ovo je vrlo stereotipna maštarija koja podrazumijeva spontani seks i strast koja se ne može obuzdati. Iako zvuči romantično, podloga od šljunka, pijeska ili stijena nije udobna koliko god peškira na nju stavili, a da ne spominjemo zrnca pijeska koja se mogu zavući baš svugdje. Pijesak će povećati trenje, koje pak uništava doživljaj u seksu i čini ga bolnim, pa i seks na plaži puno bolje zvuči samo u mašti.

Snimanje seksi videa

Ko danas nije barem jednom snimio “akciju” mobitelom ili kamerom, definitivno ne prati trendove domaćih i stranih Celebrityja. To je prilika da budete glavna zvijezda ekrana, ali i vidite kako izgledate u trenucima strasti. Istina je da je sva zabava upravo u procesu snimanja, a nevolje dolaze tek kasnije. Osim razočaranja što vam se na kameri vidi trbuščić ili vam izraz lica nije ni upola privlačan kao što ste zamišljali, a stenjanje zvuči kao da vas nešto boli umjesto da uživate, najveći problem stvara činjenica da takve snimke često završavaju na bespućima interneta, odakle ih niti ne možete maknuti. Ako filmski partner postane bivši, taj rizik je najveći, pa je najbolje video izbrisati odmah nakon što ste ga pogledali.

Igre s čokoladom i šlagom

Uvođenje slatkog užitka u seks zvuči kao scenarij iz najboljih erotskih maštarija, no istina je kako je okus tijela prije slankast nego sladak. Osim toga, od čokolade, šlaga i raznih preljeva postat ćete samo ljepljivi, morat ćete prati čaršafe, a nećete moći posve uživati ni u seksu, ni u jelu.

Poza 69

Ako oba partnera vole užitke oralnog seksa, poza 69 čini se idealnom za istovremeni hedonizam. No umjesto da udvostručite zadovoljstvo, problem se javlja jer svaki od partnera može pružiti tek svoju “polovičnu izvedbu” zbog zaokupiranosti onim što se radi njemu. Također, ova poza nije niti najudobnija zbog težine partnerovog tijela, ali i istezanja vrata.

(Ljepota&Zdravlje)