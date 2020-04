Šesnaest znakova da ste se stvarno zaljubili - nauka dokazala

Izlaziti uopšte nije teško, ali upoznavanje jeste. Čak i ako ste bili u vezama, uvijek sebi postavljate "ono" pitanje šta je to prava ljubav i jeste li vi i vaš partner oličenje iste.

Naravno, nijedno "pravilo" koje to dokazuje nije univerzalno za sve, pogotovo jer za zaljubljivanje treba niz raznih faktora, od osjećaja lakoće do seksualne hemije.

Stoga, umjesto da se oslanjate na to da vam ljudi pričaju kako bi trebalo da se osjećati, obratite pažnju na ove znakove koji će vam otkriti jeste li zaista zaljubljeni ili ne.

1. Oči vam privlače njeno ili njegovo lice

Ako se pitate jesu li vaši osjećaji samo požuda ili ljubav, uzmite u obzir mjesto kuda vam oči prvo odlaze kada ugledate partnera ili partnerku. Možda zvuči kao klišej, ali gledanje u nečije oči zaista je naučno dokazan znak koji pokazuje ljubav. U jednom istraživanju objavljenom u časopisu Psychological Science istraživači su od učesnika tražili da pogledaju fotografije stranaca i odluče zanimaju li ih te osobe na romantičan ili seksualni način. Kada su učesnici imali seksualnu želju za osobom na fotografiji, više vremena su provodili gledajući sliku, a oči su im uglavnom bile na tijelu te osobe. Ali kada su osjećali ljubav, njihove su se oči zadržavale na licu druge osobe.

2. Počeli ste disati u isto vrijeme

Ljudi prirodno počinju oponašati govor tijela druge osobe i dišu "zajedno" kada osjete povezanost, a to vrijedi i za zaljubljene parove. Jedno istraživanje o 22 para otkrilo je da su, kada su dvoje partnera sjedili zajedno (čak i kad se nisu dirali) dah i otkucaji srca prirodno išli jedno sa drugim. Zato sljedeći put kada se zagrlite, pogledajte da li vam se grudi dižu i spuštaju u isto vrijeme. Ako da, to bi definitivno mogla biti ljubav.

3. Svijet se čini kao bolje mjesto

Sve vam je ružičasto kad ste zaljubljeni, a to dokazuje i nauka. Istraživanje na 245 mladih parova objavljeno u časopisu Journal of Personality otkrilo je da su povezani pojedinci manje neurotični i više optimistični. Ako vidite da se vaš vlastiti stav mijenja, možda se pripremate za dugu, zdravu vezu.

4. Smijete se istim stvarima

Istraživanje objavljeno u časopisu Evolutionary Psychology otkrilo je da je smijanje šalama druge osobe znak upoznavanja s tom osobom (posebno ako se žena smije na mušku šalu). Ali najbolji signal romantičnog interesa bio je ako su se obje osobe zajedno nasmijale. Smijeh pokazuje toplinu, pa smijanje zajedno može značiti da ste međusobno povezani.

5. Osjećate da morate čuvati tajne

Intimnost je najveći faktor koji razdvaja ljubav od privlačnosti koju osjećate u prvim danima druženja, kaže Marisa T. Cohen, doktor, suosnivač laboratorije "Samosvijest i vezivanje" te vanredni profesor psihologije u Njujorku.

"Intimnost uključuje samootkrivanje, a to znači dopustiti svojim najdubljim osjećajima i željama da isplivaju na površinu. Kada se prepustite otvaranju prema partneru, to pokazuje da ste jako zaljubljeni" objasnila je.

6. Bili ste opsjednuti svojim partnerom

Kad ste zaljubljeni, teško se skoncentrisati na bilo šta drugo - i za to bi moglo biti krivo vaše tijelo. Prema istraživanjima sa Univerziteta Loyola, zaljubljeni ljudi imaju niži nivo serotonina, što je takođe česta pojava kod ljudi s opsesivno-kompulzivnim poremećajem.

"Ovo može objasniti zašto smo se koncentrisali samo na našeg partnera tokom rane faze veze", tvrdi ginekolog Mary Lynn.

7. U svoje priče i planove uključujete partnera

"Čini se kao veliki korak kada 'ja' postane 'mi'. Krećete od fokusiranja na svoje želje i svoje potrebe, pa postepeno i na potrebe partnera. Kada ste zaljubljeni, možete odmah pitati vašeg partnera da li je za to da odete na zabavu ili razmišljate o tome kako bi bilo sjajno odvesti partnera na novo mjesto za sushi koje ste upravo otkrili", tvrdi Cohen.

8. Prestali ste pokušavati impresionirati bilo koga drugog

Dokazi sa magnetne rezonance pokazuju da kad zaljubljeni ljudi vide fotografiju svog partnera, dijelovi mozga povezani s nagradom i motivacijom se obasjaju, prema istraživanju objavljenom u časopisu The Journal of Comparative Neurology. To je odvojeni dio mozga od onoga koji je povezan sa seksualnim nagonom. Nalazi su doveli istraživače do zaključka da je, kada je neko zaljubljen, njihov mozak programiran da se fokusira samo na tu osobu i da druge potencijalne ljubavnike stavi na čekanje. Ako ste prestali razmišljati o drugim potencijalnim partnerima, to znači da ste zaljubljeni i spremni ste posvetiti se samo tom partneru.

9. Nivo vašeg fizičkog bola je pao

Ljubav bi mogla biti i prirodni lijek protiv bolova. Istraživači su u jednom istraživanju koristili magnetnu rezonancu za proučavanje mozga studenata koji su ušli u vezu u posljednjih devet mjeseci. Zatim su nanosili blagi bol učenicima u ruke. Osjećaj bola učesnika bio je manji kada su pogledali sliku svog partnera nego kada su gledali sliku jednako atraktivnog poznanika.

10. Otvoreniji ste za isprobavanje novih stvari

Ponekad je promjena dobra. A istraživanja pokazuju da kad se tek počinjete zaljubljivati, vaš osjećaj za "sebe" se mijenja. Kad smo s partnerom, žudimo za tim novim iskustvima i tako možemo saznati više i o sebi. Tada počinjete istraživati ​​nove dijelove svoje osobnosti, posebno ako vaš partner spominje da se divi tim osobinama, a vi postajete otvoreniji za isprobavanje novih stvari. Spremnost na promjenu zbog druge osobe jedan je od prvih znakova da se zaljubljujete.

11. Nivo vašeg stresa se povećao

Ko je rekao da bi ljubav trebalo da bude laka, vjerovatno se još nije zaljubio. Kada su istraživači u jednom istraživanju upoređivali nivo hormona parova koji su se zaljubili u posljednjih šest mjeseci s ljudima koji su sami ili u dugim vezama, rezultati su pokazali da su nedavno zaljubljeni imali su viši nivo kortizola, odnosno hormona stresa od ostalih. Naime, kada ste u vezi, započeti socijalni kontakt može izazvati stresnu reakciju u tijelu, zaključili su istraživači. Što i ima smisla kad razmišljate o leptirićima koje ste imali kada ste bili pozvani na prvi dejt ili kada dobijete poruku za dobro jutro.

12. Ne bojite se uložiti vrijeme u njih

Psiholozi sa Univerziteta Purdue su u jednom istraživanju otkrili "model ulaganja" u odnose. Ukratko, otkrili su da je veća vjerovatnoća da će se ljudi obvezati ako su zadovoljniji, ako su alternative manje privlačne i ako im se ulaganje u vezu isplatilo. Osjećate li se kao da ne možete zamisliti nikog boljeg od svog partnera i kao da ste već uložili dovoljno energije u vaš odnos? Ako je to slučaj, to bi mogao biti jedan od glavnih znakova da ste zaljubljeni.

13. Smatrate da on ili ona imaju slične vrijednosti kao i vi

Zaboravite cijelu onu priču da se suprotnosti privlače. "Ono što daje temelj za dugu ljubavnu vezu je to da budete s nekim ko je sličan vama", tvrdi Cohen. Ipak, nemojte prekidati samo zato što vaš partner voli košarku, a vi više volite fudbal, te površne stvari nisu važne. Važne su vaše vrijednosti i moral, koji će vam postaviti temelj za jaku vezu

14. Stavljate ih ispred sebe

Istraživanje objavljeno u Evropskom časopisu za psihologiju pokazuje da ljudi koji su zaljubljeni imaju viši nivo "saosjećajne ljubavi" od ljudi koji nisu zaljubljeni. Saosjećajna ljubav uključuje stavljanje potreba drugih osoba ispred svojih. Slažete li se s tim da idete u kino s partnerom na dosadan film zbog kojeg je on baš uzbuđen? Kada stavljate partnerove želje ispred sebe to znači da vam je stalo do njega te da se u njega i zaljubljujete.

15. Pitate se kakav je njihov petogodišnji plan

Kad se stvarno zbližite s nekim (bilo da je to prijatelj ili partner) vjerovatno ćete htjeti znati koji su im ciljevi u životu. Ako se počnete zaljubljivati, možda ćete se zapitati šta će biti s vama u budućnosti i šta vi i vaš partner želite od života. Ako vas zanima koji su njegovi planovi što se tiče braka i djece, to pokazuje da vam je dovoljno stalo da saznate sve o njegovim dugoročnim ciljevima.

16. Uz njih je sve lakše

Istraživanja pokazuju da se kod zaljubljenih partnera povećava nivo oksitocina, ljubavnog hormona. Oksitocin, pak, povećava osjećaj sigurnosti i smirenosti. Kad leptirići u stomaku pređu u osjećaj zadovoljstva, to bi mogao biti znak da ste iz slijepe zaljubljenosti prešli u iskrenu ljubav, piše MSN.

