Šest najčešćih razloga za raskid

Najčešći razlozi prekida veze ili braka su svakodnevne frustracije koje se nakupljaju kao što su manjak pažnje ili prigovaranje.

Iako do prekida dolazi zbog preljuba, statistike pokazuju da se većina veza i brakova završavaju zbog nakupljenih sitnica koje ljudi na vrijeme ne prepoznaju kao ubice odnosa, tvrdi britanski bračni terapeut, Endrju G. Maršal.

Manjak pažnje

On klima glavom dok ona objašnjava šta trebaju napraviti, misli su mu negdje drugo ili ona provjerava svoj mobilni telefon dok se on želi požaliti na problem na poslu. To su samo neki od scenarija nepoklanjanja pažnje partneru u značajnom trenutku.

Svoje ponašanje opravdavamo pretpostavkama da će biti vremena za to ili da ovo čime se trenutno bavimo zahtijeva samo malo vremena.

Nametanje vlastitih pravila

Najčešće mislite da su u pravu, dok se partner stalno žali jer ne pospremate stvari za sobom ili vi njemu jer on ne učestvuje u kućanskim poslovima.

Većina ljudi misli da je takvo ponašanje prihvatljivo i smatra da do problema ne bi došlo da ih druga strana sluša i uvažava njihove zahtjeve.

Pretvaranje da je sve u redu

Situacija u kojoj je jedan od partnera pod stresom, a drugi smatra da se treba opustiti i zaboraviti, što može na odnos djelovati loše.

Zbog toga partner pod stresom osjeća da se mora oraspoložiti, a to obično ne rezultira smijehom i srećom već ljutnjom.

Upadanje u riječ

U vezi ili braku s partnerom provodimo mnogo vremena te ga dobro upoznamo, a onda često pretpostavljamo šta će reći i prekidamo ga u razgovoru.

To činimo jer mislimo da ćemo nešto zaboraviti ako ne kažemo odmah.

Iako to radimo bez loših namjera, prekidanje partnera dok govori uglavnom frustrira.

Vraćanje prošlosti

Većina svađa u odnosu svodi se na tri do četiri glavne teme o kojima se uvijek ima šta za reći.

Najčešće se to događa jer niste problem riješili do kraja, a načelno ste pristali na kompromis. Međutim, dugoročno zamjeranje nije rješenje već tinjajuća buktinja jer svaka sljedeća ranjiva situacija probudiće uspomene na ovu neriješenu.

Zapuštanje izgleda

Zanemarivanja vlastitog izgleda često se dešava u dugim vezama ili braku.

Prestanete li voditi brigu o svom fizičkom izgledu i zanemarite li pravila pristojnog ponašanja, teško je za očekivati da će vas partner doživljavati privlačno kao na početku. Iako to može funkcionisati, takvo ponašanje daje partneru do znanja da više nemate motiva za trud.