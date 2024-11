Svako vam može reći ono što želite čuti, ali samo neko ko misli o onome šta govori pobrinuće se da svojim djelima podupre svoje riječi. Upravo je to ono što bi trebalo da tražite umjesto da vam partner kaže da vas voli.

Zanimljiva stvar u ljubavi je da je svi komuniciramo i primamo na svoj jedinstven način. No, prema terapeutu i treneru ličnog razvoja Jamesu Michaelu Sami, postoji šest znakova da je muškarac zaljubljen u ženu od samog početka veze.

Uključuje vas u svaki dio svog života

Kad muškarac voli ženu, želi je integrisati u svoj život i dovesti je u krug svoje porodice i prijatelja. Upoznavanje roditelja veliki je korak u vezi, a dobar odnos s njima može dovesti do srećnije veze. On želi da vas oni vole i da vi volite njih. On želi da budete njegova podrška i da vas uključi u važne događaje i životne prekretnice.

Pokušava da daje više nego što uzima

Prava ljubav je davanje i doprinos partnerovom životu. Čovjek koji vas voli daće vam to na najbolji način koji zna. On će brinuti o vama, poštovati vas, slušati i voljeti. Parovi koji se međusobno poštuju izvijestili su o većem zadovoljstvu u vezi, navodi se u studiji kalifornijskog Univerziteta Davis.

On vam neće crpiti energiju ili učiniti da se osjećate kao da je davanje samo jednostrano. Sjajni odnosi nisu davanje i uzimanje, već samo davanje.

Ne postoji "ja", već samo "mi"

Bili ste dvije odvojene osobe, ali sada ste tim. Kad je muškarac zaljubljen, vidjeće vas kao nerazdvojne. To uključuje zajednički odlazak na događaj, razgovor o odmoru ili planiranje budućnosti. Gdje on ide, on želi da i vi idete, ali i obrnuto. To više nije samo vaš život nego zajednički.

On vas stvarno sluša

Koliko ljudi čuje ono što ne govorite? Muškarac koji vas voli obratiće toliku pažnju na vas da će primijetiti detalje koje niko drugi ne vidi. Naučiće šta vas čini srećnim, tužnim ili ljutim. Ova svijest pomoći će mu da vas voli više. Pokazuje mu sve male detalje koje voli na vama.

Vaša sreća je njegova sreća

Kad vas muškarac istinski voli, on dijeli vašu sreću i pozajmljuje vam svoju snagu da vam ublaži bol. Zaljubljenost znači da budete saigrači koji uvijek podržavaju jedno drugo. Jedan od velikih znakova prave ljubavi je muškarac koji će željeti da vas vidi srećnu i radiće na tome da to i ostvari. Ljubav znači stavljanje sreće te osobe na prvo mjesto.

On je tu za vas, čak i kad vam je loše

Život nije uvijek dobar. Svaki muškarac može ostati pored vas u dobrim danima, ali pravi test njegove ljubavi biće u lošim danima. Biće izazova, gubitaka i neuspjeha, ali pravi muškarac će stati ispred vas kada vam je potrebna zaštita, iza vas kada vam je potrebna podrška i uz vas kada vam je potreban partner. Imati partnera koji vas podržava može biti dobro za vas, prenosi Superžena.

