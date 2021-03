Sitnice koje obožavaju zaljubljeni momci

Kada se muškarac zaljubi voljeće puno malih, ali i velikih sitnica na vama, prvenstveno spontanost, osjećaj prirodnosti ali i pažnju koju mu poklanjate.

Ovih 11 stvari muškarci potajno obožavaju kada se zaljube:

1. Voli kako se smije dok misli na vas

Nije bitno da li je pod stresom na poslu, zaglavljen u saobraćaju ili samo pretražuje društvene mreže. Ako je srećan, on će imati ženu u svom životu koja može da mu izmami osmijeh čak i ako nisu na istom poštanskom broju. Sama pomisao na nju ili njeno ime, obasjaće ga kao vatromet.

2. Voli kada vama izmami osmijeh na lice

Da li ste ikada primjetili muškarca koji kao da dobije vjetar u leđa kad uspije da bude duhovit? Muškarac voli da vidi ženu u svom životu nasmijanu. I još više od toga, voli da bude izvor tog osmjeha, čak i ako to znači zbijanje glupih šala kako bi je nasmijao.

3. Voli da bude fizički blizu vas

Bez obzira da li ste zagrljeni na kauču ili stojite jedno pored drugog dok čekate taksi, muškarac voli da bude u blizini žene koju voli. To je odličan način da se osjeća povezan sa nekim, i fizički i emocionalno.

4. Voli kada se igrate sa njegovom kosom dok vozi

Ne možemo da pronađemo objašnjenje za ovo, ali muškarcima je to najbolja stvar ikad.

5. Voli način na koji se smješkate nakon što vas poljubi

Znate onaj euforičan osjećaj koji vas preplavi kada poljubite pravu osobu?

Ponekad, ne postoji druga reakcija na taj osećaj, nego samo osmijeh.

6. Voli kad vas uhvati kako ga gledate

Muškarci, kao i žene, žele da se osjećaju poželjeno. Mnogo puta, kada tražimo vezu, osjećamo kao da se stalno dokazujemo kako bismo dobili pažnju.

Kada su sa ženom za koju osjećaju da zaista želi da bude sa njima, za muškarce ne postoji bolji osjećaj na svijetu.

7. Voli kada radite te smiješne male stvari koje vjerovatno ni ne znate da radite

Možda se igrate sa kosom kada ste malo nervozni ili ga možda udarite po ramenu kada ste (malo) ljuti.

Šta god da je, vi to radite spontano, ali on to primjećuje. On primjećuje jer to je jedna od mnogih sitnica koje vas odvajaju od bilo koje druge žene koju je ikada upoznao. A, njemu se to sviđa.

8. Voli kako sve djeluje prirodno kada ste zajedno

Dvoje ljudi kojima je potpuno prijatno zajedno, osjećaće svoj odnos kao nešto prirodno. Oni će biti zadovoljni, ali ne na samozadovoljan, dosadan način. Oni će da budu zadovoljni i sa dubokim uzdahom gledaće se u oči i misliti: "Dakle, ovako to treba da bude".

9. Voli da čuje vaš savjet

Ako muškarac u vašem životu ne traži samo vaše mišljenje, već ga stvarno prima k srcu, pa je ono odlučujući faktor u njegovim odlukama, to je sjajan znak.

10. Voli kada imate fizički kontakt s njim

Misli se na male stvari, slučajne zagrljaje, poljupce u obraz, ruku na koljenu dok sjedite pored njega ili oko struka dok hodate.

To su stvari koje radite samo sa nekim do koga vam je stvarno stalo.

11. Voli da vas gleda u oči

Ponekad je nezgodno gledanje drugih u oči. Niste baš sigurni gdje da gledate, u koje oko da pogledate ili možda samo treba da se gleda u korijen nosa. Ali, sa vama je drugačije. Čudna vibracija nestaje i zamjenjuje je uzbuđenje.