Sjećate li se čovjeka koji je varao ženu s njenim ocem: Uslijedio je šok obrt (VIDEO)

Sjećate li se Hunina Virgilija, mladića kog je cijeli svijet upoznao prije otprilike šest mjeseci zahvaljujući tome što je imao ljubavnu aferu s tastom iza leđa svoje supruge?

E, pa, čini se da je napokon odlučio da "izađe iz ormara" jer se neki dan fotografisao s jednim brazilskim gej porno glumcem i pritom najavio da će zainteresovani uskoro moći da vide kako su se zabavili.

Time je završena priča o njegovoj seksualnosti, te je sada kristalno jasno da je sve donedavno lagao javnost, a možda i samog sebe.

Podsjetimo, krajem novembra 2023, Kamila Oliveira, 25-godišnja djevojka iz Brazila, našla se u centru nepamćene medijske oluje kad je na Facebooku objavila da je suprug vara s njenim ocem!

Da dvojica muškaraca održavaju ljubavno-seksualni odnos iza njenih leđa, Kamila je shvatila nakon što je iz puke radoznalosti zavirila u očev mobilni telefon i pronašla niz intimnih prepiski i snimaka.

Šokirana djevojka sve je to potom objavila na Facebooku, a njena porodična drama ubrzo se pretvorila pravi u medijski cirkus.

Nekoliko dana potom Virgilio je pokušao da objasni šta je dovelo do toga da je pao u zagrljaj Edielsona Oliveire, čovjeka čijom se kćerkom oženio, te je ispred novinara pokušao sebe da prikaže kao žrtvu.

Vezu s tastom opisao je toksičnom te je izjavio da mu se davao jer se bojao za svoj život.

"Vrtjelo mi se u glavi od njegovih neprestanih prijetnji. Kada mi ne bi govorio da će me ubiti, govorio mi je da će nekoga poslati da me ubije. Prijetio mi je takođe i da će mi oduzeti sina i sve to zajedno je jako uticalo na stanje mog uma", rekao je tada Virgilio.

"Morao sam da igram njegovu igru kako bih skupio protiv njega dokaze. Istina će kad-tad isplivati na vidjelo i cijeli Brazil će shvatiti šta se dogodilo, odnosno, šta je radio s mojim životom", dodao je tome pa tasta nazvao monstrumom.

Genro de Araraquara vira ator de filmes de amor, Juninho Virgilio assume segredo sem o sogro pic.twitter.com/XkVgBGuqCb — PLOCSOCIAL (@plocsocial) May 26, 2024

Pritom je negirao da je gej, ali sada je savršeno jasno da seks s tastom ipak nije bio jednostrani užitak, prenosi Net.hr.

