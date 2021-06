Snimila trenera kako je hvata za zadnjicu, otpustili ga, nju izbacili

Fern Viljaceran (22) snimala je svoje treninge koje je dijelila na TikToku sa svojih 14 hiljada pratilaca. Jednom prilikom dok je vježbala snimila je trenera da je pipka.

Nije se osjećala ugodno pa je odlučila da video podijeli sa svojim pratiocima. Nakon što je video postao viralan i prikupio hiljade pregleda, trener je otpušten iz teretane, a njoj je zabranjen povratak i vježbanje u istoj.

"Radila sam vježbu pod nazivom Rumunsko dizanje kada se to dogodilo. Muškarac koji me pipkao radi tu kao trener i uvijek ga pitam za pomoć ako mi treba, pogotovo ako radim nešto teže. Svaki put kada dođem u teretanu, on me počne pipkati", objasnila je Fern.

Iako mu je više puta rekla da ne radi to, trener ju je ignorisao i rekao da to radi svima te da se ne mora brinuti.

"S vremenom sam se distancirala od njega, bilo mi je previše neugodno oko njega, stalno me pipkao", dodala je i objasnila da ima traume vezane uz zlostavljanje te ju je bilo strah prijaviti ovlaštenima jer je mislila da joj niko neće vjerovati.

"Svaki put kada bi prolazio, primakla bih se bliže opremi tako da me ne može dodirnuti", rekla je.

Nakon što je snimila sve, Fern je odlučila da ga prijavi.

Trener je otpušten, a njoj je takođe zabranjen povratak i vježbanje u teretani zbog objave TikTok videa zbog kršenja odredbi.

Fern se nada da će njena priča potaknuti druge žene koje su bile seksualno zlostavljane u teretani da podignu svoj glas i prijave sve.

"Uzmite moj primjer kao svoju hrabrost", dodala je, prenosi "24sata.hr".