Snimio komšije tokom seksa i ostavio im USB na vratima

Kada se prepustite strastima lako je zaboraviti da vaše komšije često mogu čuti bilo kakve glasnije zvukove koji dolaze iz vašeg doma, a pogotovo preglasan seks.

Jedan neimenovani par dobio je vrlo neugodan podsjetnik na to. Kada su se jedan dan vratili doma, na vratima stana pronašli su dugačku poruku na papiru, na koji je 'brižni' susjed zalijepio i USB na kojem je bila snimka zvukova koje proizvode tokom seksa, kao dokaz o njegovim tvrdnjama.

Komšija se potrudio pa je uz poruku priložio i grafiku na kojoj se vidi kako se zvukovi šire u prostoru.

Poruka je osvanula i na Redditu, a ljudi baš i nisu pokazali razumijevanja za pohotni par.

"Život u stanu znači da ste nešto bliže svojim komšijama nego što bi to bili u kući. To znači da bih ja mogao živjeti u sasvim drugom dijelu zgrade i svejedno bih vas mogao čuti kako se glasno seksate. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja sam jako sretan što imate odličan seksualni život, ali mislim da govorim u ime svih u zgradi kada vas molim da se malo stišate. Grozno mi je kada pomislim kako je vašim najbližim komšijama. Ne mogu reći da posebno uživam kada me moja petogodišnja kćerka pita 'zašto ona gospođa vrišti vani'. Da zaključim, lijepo vas molim da pripazite na glasnoću vaših zvukova tokom seksa. Bilo da to radite skupa ili sami, ja nemam predrasuda oko toga. U slučaju da mislite da su ovo sve gluposti i treba vam neki dokaz, snimio sam koliko ste glasni i priložio USB uz poruku kako bi se mogli poslušati i sami zaključiti jesam li u pravu", pisalo je u poruci koja je potpisana s '18 stanova koji gledaju na dvorište'.

Korisnici Reddita složili su se da nije ugodno slušati tuđe seksualne zvukove te su predložili nešto radikalniji pristup, piše "The Sun".

"Ako ovo ne upali, sljedeći put kada krenu u akciju, svi zajedno pustite neku muzičku temu iz crtanog filma koja ubija raspoloženje, ili im počnite zvati policiju", pisalo je u jednom od komentara.

(24sata.hr)