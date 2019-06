Šta je u seksu normalno, a šta nije?

Koliko seksa prosječno imaju partneri, pitanje je na koje svi traže odgovor… a najbolje će odgovore, naravno, ponuditi Kinsey institut, najpoznatiji na svijetu kad je seks u pitanju. Treba imati na umu da je na odgovor uticalo mnoštvo faktora, poput životne dobi, zdravstvenog stanja, seksualne želje i životnog stila.

Učestalost

Prema rezultatima, seksualno su najaktivniji mladi u dobi od 18 do 29 godina. Oni se seksaju oko 112 puta godišnje, odnosno dvaput sedmično. Ljudi u dobi od 30 do 39 godina imaju seksualne odnose otprilike 86 puta godišnje, što je u prosjeku 1,6 puta sedmično, dok se osobe u dobi od 40 do 49 godina seksaju otprilike 69 puta godišnje.

Porodične obveze, posao, svakodnevni stres i brige loše utiču na zdravlje koje igra ključnu ulogu u stanju našeg libida, kako kažu naučnici, objašnjavajući zbog čega broj seksualnih odnosa opada starenjem.

Trajanje

Govoreći strogo matematički, naučnici tvrde da prosječan seksualni odnos traje 5,4 minute.

“Znamo da je teško definisati šta tačno spada u seksualni odnos. Govorimo li samo o penetraciji ili pod seksom smatramo i ljubljenje, predigru, peting? Kako bismo stvari pojednostavili, fokusirali smo se na vrijeme od penetracije do ejakulacije”, rekao je dr Brendan Zietsch sa Univerziteta Queensland na kojemu je istraživanje o prosječnom trajanju seksualnog odnosa sprovedeno.

U njemu je učestvovalo 500 parova. Njihov zadatak bio je uključiti štopericu na početku seksualnog odnosa i isključiti je na kraju.

“Svi su pritisnuli štopericu kad su krenuli s penetracijom i zaustavili je nakon ejakulacije”, kaže Zietsch.

Pokazalo se da je najkraći seksualni odnos trajao 33 sekunde, a najdulji 44 minute. Prosjek iznosi 5,4 minute. Stariji muškarci mogli su kraće izdržati od mlađih kod kojih je na dužinu seksualnog odnosa jednim dijelom uticao i kondom.

Studija koja je provedena na Univerzitetu Erciyes u Turskoj pokazala je da pretili muškarci mogu duže izdržati do ejakulacije, no to ne znači da su aktivniji u krevetu.

Vrlo je nezahvalno govoriti u kategorijama “normalno” i “nenormalno” kad je u pitanju seks, no i zanimljivo je vidjeti kako se “generalno” diše pod plahtama.

(Ljepota&zdravlje)