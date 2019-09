Šta može da vam se desi ako nemate redovan seksualni odnos?

Bez obzira na to da li ste osoba koja misli da je to previše ili ona kojoj je to premalo, "sušni" periodi kad-tad se dogode svima.

Sudeći po istraživanjima, loša vijest je da ostavljaju trag na našim tijelima i psihi.

Imunološki sistem

Istraživanja su pokazala da redovni seksualni odnosi poboljšavaju imunološki sistem i pripremaju tijelo za borbu protiv bolesti oslobađanjem endorfina. S obzirom na to da jurimo prema jeseni i periodu viroza, ovo je dobro znati.

Naime, manjak seksa mogao bi da rezultira češćim bolestima, poput prehlade ili gripa.

Jedno istraživanje uzoraka sline utvrdilo je da je kod studenata koji su imali redovne seksualne odnose utvrđena veća koncentracija određenih antitijela zvanih imunoglobulin A koja se bore protiv prehlade.

Podložniji ste većem stresu

Vaš organizam ne prima redovno dovoljnu količinu "feel good" hormona pa se sa svakodnevnim nedaćama nosite teže i s više pesimizma.

Žene će se osjećati depresivnije i imati lošije mišljenje o sebi i svom tijelu. Ali ne samo one.

Naučnici tvrde da se tako mogu osjećati i žene koje imaju seks s kondomom. Naime, u spermi se nalaze sastojci poput melatonina, serotonina i oksitocina odgovorni za osjećaj sreće i zadovoljstva.

Vaginalno zdravlje

Seks nakon dužeg perioda apstinencije može ženama da bude neugodan te je potrebno više vremena da se tijelo uzbudi. Redovan seks poboljšava protok krvi u vagini te pomaže da se tijelo lakše uzbudi.

Erektilna disfunkcija postaje sve veći problem

Muškarci koji nemaju redovan seks rizikuju probleme s erektilnom disfunkcijom, dok je kod onih koji redovno stupaju u polne odnose ta opasnost dvostruko manja.

Bolni menstrualni cikluci

Prema nekim istraživanjima, seks je lijek za menstrualne grčeve i bolove.

Povećanje endorfina i kontrakcije maternice tokom orgazma mogu pomoći pri ublažavanju grčeva.

Kardiovaskularne bolesti

Ljekari tvrde da manjak seksa dovodi do povećanja rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Naime, osim što je seks oblik vježbe, on pomaže u održavanju uravnotežene nivoa estrogena i progesterona, što može da umanji rizik od srčanih bolesti.

Sve se teže uzbuđujete

Svako ko je ikad prošao neku fazu apstinencije zna da se s vremenom sve teže natjerati na seks.

Što se tiče žena, nedostatak seksa uticaće na njihov libido, ali u slučaju muškaraca čak je moguća pojava erektilne disfunkcije. Na kraju, pričamo o dijelovima tijela koji su prije svega mišići, a znamo šta se događa s mišićima ako ih ne koristimo.

Vaši odnosi s drugima su na klimavim nogama

Nedostatak seksa može uticati na vaš osjećaj sreće, bliskosti i sigurnosti u vezama, tvrde stručnjaci, prenosi "Radiosarajevo.ba".