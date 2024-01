Šta najviše uzbuđuje žene, a šta muškarce

Razne studije pokazuju da postoje razlike između onoga što uzbuđuje muškarce i žene pa je tako i novo istraživanje doprinijelo uočavanju različitosti pokazujući neke fascinantne kontraste između onoga šta muškarci i žene smatraju uzbuđujućim.

Kako piše Metro, istraživanje je naručila stranica IllicitEncounters.com, a u anketi je ispitano oko 2000 muškaraca i žena, pa je jasno da se rezultati ne odnose na sve žene i muškarce.

Rezultati su pokazali da žene najviše uzbuđuje zajednički orgazam s partnerom, čak njih 66 posto, pa je tako to stavljeno na vrh. To se sviđa i muškarcima, ali samo trećina je to odabrala kao nešto što ih jako uzbuđuje, stavljajući ga na četvrto mjesto na listi.

Muškarcima je najdraži seks s novom partnerkom po prvi put, odnosno više od polovine muškaraca (56 posto) izjavilo je da ih najviše uzbuđuje seks s nekim s kim nikada prije nisu spavali.

Na drugom mjestu najvećih uzbuđenja kod muškaraca je seks sa bivšom partnerkom koja im se još uvijek sviđa. Ženama je to takođe donekle privlačno, ali je mnogo niže na listi. Za 42 odsto žena, kratkotrajna avantura na odmoru na drugom je mjestu na listi izbudljivih stvari, dok se na trećem mjestu našao višestruki orgazam (36 procenata). Nakon njega na listi je bio dobar oralni seks (35 odstoo), a na petom mjestu je odlazak na ‘prljavi’ vikend s partnerom (32 posto).

Svi volimo ulazak u krevet kada je posteljina svježe oprana, ali neke žene i to uzbuđuje, pa su ga tako stavile na šesto mjesto na listi, iznad rođendanskog seksa. Listu je zaokružio seks za Dan zaljubljenih, omiljen među romantičnim tipovima ljudi.

Muškarcima je na trećem mjestu seks s nepoznatom osobom (35 odsto), na četvrtom zajednički orgazam s partnerkom, a na petom snimanje seksa s partnerkom (28 odsto). Muškarci su takođe rekli da ih uzbuđuju i seks na otvorenom i avantura na odmoru, iako je ona na posljednjem mjestu, prenosi Večernji.

