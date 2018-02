Šta oblik nogu govori o tome kakva je žena u krevetu?

Kada se žena sviđa muškarcu, on obraća pažnju na sve aspekte njenog izgleda.

On u njenoj fizičkoj pojavi traži znakove koji bi mu mogli kazati kakva će biti veza s njom i podsvjesno bira onu s kojom će moći imati zdravo potomstvo.

Oblik ženskih nogu može reći mnogo toga o njenim navikama u krevetu, a to nije nimalo neobično, jer se sve zasniva na razumijevanju ljudske anatomije i veze između ljudskih veza i hormonskog sastava.

Kako oblik ženskih nogu određuje njene seksualne navike?

Da biste to shvatili, stanite tako da vam noge budu jedna uz drugu i pogledajte se u ogledalo, prenosi "Telegraf.rs".

Foto: Telegraf.rs

Tip A

Počevši od gležnjeva, a završavajući se malo više od sredine tijela, noge su u pravoj liniji i postoji samo jedna rupa između njih. Postoji prilično rasprostranjeno uvjerenje da što je manji jaz između nogu, to je žena bolja u krevetu.

Po pravilu, ove žene su jako nježne, a muškarce privlače svojom osjećajnošću i ženstvenošću. One vole preuzimati inicijativu i žele da muškarac "obavi sav posao". To može biti i opasno za odnos jer većini muškaraca to brzo dosadi, žene s takvim nogama bi trebale pokušati bar malo biti aktivnije.

Tip B

Noge se dodiruju samo na jednom mjestu, samo na gležnjevima. Ovakve žene vole sticati nova iskustva, a vole i element igre u svojim odnosima. One su hrabre i avanturistički nastrojene. Ove žene su spremne preuzeti glavnu ulogu u vezi, ali takva prekomjerna hrabrost ponekad može uplašiti muškarce. Zbog toga bi takve žene trebale naučiti da se kontrolišu.

Tip C

Noge su blizu jedna drugoj, ali se ne dodiruju. Žene s ovim tipom nogu su veoma nježne i romantične, ali ako im date sigurno mjesto, pretvoriće se u divlje mačke.

Tip D

Noge se dodiruju u gornjem dijelu bedara, na koljenima, listovima i gležnjevima, to je jedan od najrasprostranjenijih oblika nogu. Takve žene se ponašaju prirodno i tradicionalne su u krevetu. One ne vole da eksperimentišu i imaju nekoliko omiljenih poza kojih se drže. Ali, ako njihov partner želi da isproba nešto novo, podržaće ga. Muškarci vole takve žene jer im ulijevaju povjerenje, osim toga takve noge su i jako atraktivne.