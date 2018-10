Šta posjetioci iz BiH najviše gledaju na najvećem sajtu filmova za odrasle

Vjerovatno ne postoji osoba na svijetu koja ima internet, a nije čula za stranicu Pornhub.

Ako ne znate (ili se samo pravite), da ponovimo - Pornhub je mrežna usluga za razmjenu pornografskih videozapisa i najveći, najpopularniji i najjači pornografski web sajt na Internetu.

Portal "Radiosarajevo.ba" kontaktirao je "Pornhub" s molbom da mu dostavi informacije šta u Bosni i Hercegovini gledaju na ovoj stranici, u kojim terminima su najzainteresovaniji za ove sadržaje, ima li žena, koje su porno glumice zanimljive građanima BiH, ali i koliko dugo vremena ostaju na stranici.

Porno sajt je ubrzo odgovorio sarajevskom portalu, a evo i odgovora.

U Bosni i Hercegovini na "Pornhub" se najviše "klika" četvrtkom, a najmanje subotom.

Najčešći termini koji se ukucavaju u njihov pretraživač su - "srpski po****i", a slijede “bosnian”, “je***e” i “serbian”.

Kategorija koja je omiljena u BiH jeste MILF, a slijede Mature (zreli) i Lesbian (lezbo). Iz "Pornhuba" za "Radiosarajevo" kažu da je to u prosjeku sa ostatkom svijeta.

Kada BiH porede s ostatkom svijeta, bh. državljani 136% češće klikću na kombinaciju "stari i mladi", 123 odsto više na sekciju Mature, a čak 93 odsto jeste - pušenje (ali ne "to" pušenje, na koje ste pomislili, već porno filmovi s cigaretama).

Najtraženija pornozvijezda jeste Lisa En (možda vam je ime poznato i iz navijačkih prepucavanja Manijaka i Hordi zla, navijača fudbalskih klubova Željezničar i Sarajevo, op.a.), a nakon nje "gledaoce" u BiH zanimaju Mia Kalifa i Asa Akira.

Čak 30 odsto posjetilaca "Pornhuba" iz BiH su žene. Po ovoj statistici BiH je bolja od ostatka svijeta, jer u ostatku svijeta 26 odsto dama gleda "zločeste" snimke. Ako vas zanimaju godine, evo i tih podataka. Od ukupnog broja ljubitelja filmova za odrasle u BiH 18% odsto njih je od 18 do 24 godine, od 25 do 34 godine procenat je 42 odsto, dok je onih između 35 i 44 godine 20%. Dvanaest posto posjetilaca porno sajta je starosti između 45 i 54 godine, a njih pet odsto je starosti od 55 do 64 godine. Samo dva odsto posjetilaca "Pornhuba" iz BiH je starije od 64 godine.

"Pornhub" je najposjećeniji sa smartfona - čak 75 odsto, a ostatak koristi desktop ili laptop računare.

Ljubiteljima ove stranice treba u prosjeku 10 minuta i osam sekundi da završe gledanje. Najbrže završe u Prnjavoru, dok najviše vremena treba posjetiocima iz Cazina.

A, da se ne lažemo, klikću se i gej kategorije. U toj sekciji, najviše vas zanima kategorija “Gay – Daddy”, zatim “Gay – Big Di*k” i “Gay – Straight Guys”.

(Radiosarajevo.ba)