Šta sve žena pomisli kad vidi "novi" penis?

S obzirom na to da muški polni organi variraju u obliku, veličini i boji, sasvim je normalno da nešto pomislite prije nego što počne akcija.

Prvi susret sa novim primjerkom ženama definitivno budi izmešana osjećanja.

Ovo je 10 najčešćih misli koje opsjedaju žene nakon što prvi put ugledaju neki muški penis.

1. "Opa, miško!"

Definitivno nisi smjela da procijeniš ovog tipa po visini. Iznenađenje – golem je! Nisi mislila da će biti toliki.

2. "Odlično – obrijan je!"

Ne bojiš se malo dlaka, ali nekako ti je draže kad je sve fino i glatko.

3. "Hm, nikad nisam videla takav luk."

Kao što nema dva ista otiska prstiju, tako nema dva jednaka penisa. OK, možda jedino kod identičnih blizanaca. (Nemoj sad odmah početi da guglaš – ostavi to za kasnije - kad pročitaš do kraja ovaj tekst!).

4. "Nekako je naboran i izgleda poput komšijinog buldoga."

Ok, ovaj put se seksaj zatvorenih očiju.

5. "Joj što je dlakav"

Ali je lijep i veliki. Sve je prirodno, "netaknuto", ali to ti uopšte ne smeta.

6. "Je li to urasla dlačica ili…"

Oh, možda da popričate o polnim bolestima? Sigurno je sigurno…

7. "Oooh, ovo bi mogao biti taj mikropenis!"

Do sada si samo čitala o takvim ekstremno rijetkim penisima, a sada vidiš jednog. Osjećaš se kao da si pobjedila u lovu na seksualni objekt – možda te bar nagradi oralnim seksom koji će se završiti snažnim orgazmom.

8. "Da li bi bilo čudno da mu dam ime?"

Očito je to njegovo vlasništvo – ali ne možeš pomoći samoj sebi, a da malo ne svojataš ono što će se uskoro blisko družiti s tvojom vaginom.

9. "Gde je taj sve bio?"

Kad bi mogao da govori, definitivno bi ga pitala koje je sve lokacije istražio. Samo si znatiželjna – nije to ništa loše. Nažalost, ako želiš to da saznaš, moraćeš da pitaš vlasnika.

10. "Ne sudim dok ne isprobam!"

Sad kad si ga vidjela, vrijeme je za test vožnju.

(Telegraf.rs)