Šta to muškarca ili ženu čini dobrim kandidatom za brak?

Ulazak u brak je važna odluka muškarca i žene koja određuje njihove buduće dane. U odnosu na lične osobine, neko bira svoju suprotnost, neko svoju kopiju, a mi smo pitali muškarce i žene, i one u braku kao i one koji se za brak tek pripremaju, šta to zapažaju kod suprotnog pola i procjenjuju da li je ta osoba prava za njih, neko sa kim bi mogli da zasnuju porodicu.

Zaključili smo da je važno mnogo toga: od vjere, pažnje prema djeci, životinjama, starima, prijateljima, nepoznatima.... do, naravno, peglanja i kuvanja, piše ona.rs.

U nastavku vam prenosimo odgovore.

"Pažljiv prema starijim od sebe, ljubazan prema konobarima. Nesebičan. Spreman da žrtvuje svoje vreme i komfor zbog drugih. Nežan. Otvoren. Da nije plahovite naravi. DA VOLI DA KUVA", kaže Jasmina (37).

"Kod mog muža sam videla pre zabavljanja kako se igra sa svojom sestričinom i sa decom kolega sa posla, kako brine o povređenom mišu kojeg je izvadio iz zamke, kako je pristojan i ljubazan prema kolegama i kad to ne zaslužuju, sa kojim strpljenjem je razgovarao sa starijim kolegama koje se nisu razumele u tehniku i kako im je pažljivo i sa razumevanjem objašnjavao po hiljaditi put jedno te isto. I sve one sitnice koje su pokazivale luckasto ponašanje i njegov specifičan humor kroz poruke koje je zapisivao u dnevniku rada u redakciji gde smo bili. I na kraju odlučno, ali veoma suptilno i svedeno udvaranje prema meni", zaključuje Katarina (43).

"Da opere sudove ponekad, to je top, ako hoće da opere sudove, verovatno je spreman da deli kućne poslove, a ako hoće i da skuva, topina - da ima svoje društvo i da mu ne smeta što žena izlazi sa svojim, bez njega - da ima hobi ili neko interesovanje za koje je zapaljen, makar gledao utakmice kao manijak", iskrena je Ivana (35).

"Imate Vladetu Jerotića i poruku: pre braka odeš kod njegovih roditelja i vidiš kako žive, jer takav će i njemu/njoj život biti u braku..", napominje Marko (45).

"Da nije lenj, da je tu u svakoj situaciji kao podrška, da zna da skloni za sobom i da ne očekuje od žene da radi sve 'kućne poslove'. Da nema klasičan 'srpski' mentalitet - ja sedim, ti radiš. Da je veran i da poštuje ljude koji su mi bliski i koje sam odabrala da budu u mom životu. Da provodi dovoljno kvalitetnog vremena sa mom i da je spreman da rešava probleme razgovorom i pristaje na promene", kaže Jasna (25).

"Da ima inicijativu i da je vredna osoba koja neće da traći dane u četiri zida; komunikativan i društven; da poštuje svoje roditelje i ljude oko sebe; da je neko na koga čovek može da se osloni", izjasnila se Mina (25).

"Da je žensko. Da nije loš čovek", jasan je Petar (25).

"Pre svega da je pošten, vredan, strpljiv, tolerantan (ne na laktozu). Da ne prigovara kao baba ako je video paučinu već da uzme pajalicu i da je očisti. Da ima razumevanja za posao i obaveze svoje polovine", navodi Svetlana (45).

"Kako znam da je muškarac adekvatan za brak? Ako kažem da imam problem, a on kaže 'nemaš problem', a tek onda sasluša o čemu se radi, e to je neki prvi signal da je on muškarac za mene. Posle 30. rastu kriterijumi, ali ujedno i izbor se sužava... U ovom momentu ono što je meni signal da je 'on' adekvatan kandidat jeste da je sposoban, uspešan, zadovoljan sobom, da je prošao životnu školu, da nije mamin sin, već da je sve sam stvorio. Ukratko, da bude neko uz koga mi se sve može", kaže Ana (33).

"Da je vredan, duhovit. Da bude podrška u svemu. Da je sposoban da sam vodi računa o sebi u smislu da počisti za sobom, skloni, opere... da se ne ponaša razmažen. Da zna da sasluša i da savet bez da nagovara da je on u pravu i najpametniji", navodi Marija (26).

"Da ima stav 'rešićemo!'", jasna je Jelena (38).

"Pošto znam da kuvam, perem, peglam, čistim kuću i okućnicu, kupujem (da, i to treba znati), majstorišem i ostalo po spisku, idealna bi bila ona koja zna iste stvari (okej, ne mora da majstoriše, to krajnje sebično ostavljam sebi kao ogromno zadovoljstvo, a ne moranje) i voli da ih radi u tandemu. Naravno, da nije zakeralo, troškadžija (fazon "100 pari cipela mi nije dovoljno"), lenčuga... Da voli da uči nove stvari. Da nije ljubitelj teorija zavera, rijaliti programa i sličnih nepodopština. Da voli nauku (ako se kao ja "pali" na astonomiju i tome slično i blisko - bingo!). I da možemo da ćutimo zajedno i blenemo u nebo, a da nam bude lepo", kaže Aleksa (44).

"Bez strasti ljubav teško opstaje, bez ljubavi brak teško opstaje. Barem onaj kvalitetan. Sve to što trazite od muškarca je nešto što se podrazumeva. Osnovni paket. Kao kada birate kablovskog operatera, ne pitate da li ima RTS. On se podrazumijeva. Evo ja na primer usisavam, perem sudove, veš, prozore, zavese, ribam pod i kupatilo, kuvam, pravim kolače, radim domaći, ostanem sedam dana sam sa dvoje dece i bez problema funkcionišemo. Ali sebe ne smatram idealnim muskarcem za brak. To je prosto neki minimum koji mora da se ispuni da bi se uopšte razmisljalo o zajedničkom životu. Da se razumemo, i supruga ovo isto radi. S druge strane, meni je kod partnerke (u ovom slučaju supruge) bitno da se poštuje moj odnos prema veri (ona ne mora, samo da se ne urušava), da uzajamno poštujemo našu rodbinu, da može da popije barem 0,7 l flašu vina, da voli muziku i da me ne dira kad igra Zvezda. I naravno, da se zajedno sa mnom trudi da očuva gore navedeno sa početka teksta", odlučan je Srđan (39).