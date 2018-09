Šta znači ako često sanjate seks?

Sigmund Frijd, otac psihoanalize, postavio je teoriju o snovima, prema kojoj oni odražavaju naše potisnute želje i nagone koji se gotovo uvijek povezuju sa onim primarnim, seksualnim.

Njegovi učenici su se vremenom odmakli od te ideje i prestali da snove svode samo na puke falusne simbole, a novije naučne teorije kažu da snovi, naročito oni seksi, zapravo predstavljaju odraz problema koji nas muče u svakodnevnom životu. Zato, ako ih sanjate, otkrijte kakvu vam to poruku podsvijest šalje.

Sa bivšim – ljuti ste na sadašnjeg

Među čestim seksi snovima je i seks sa bivšim. To može da bude znak da prema njemu još gajite neka osjećanja, odnosno da se borite s tugom zbog raskida. S druge strane, podsvjesno se možda i ljutite na sadašnjeg partnera zbog nekih njegovih poteza koji vam ne prijaju, zbog čega se osjećate nesigurno i “vraćate” se bivšem. Ako vas tokom seksa s bivšim u snu zatekne novi partner, podsvijest vam signalizira da niste načisto s novom vezom.

Sa nepoznatim – strahujete od budućnosti

Seks sa strancem ili osobom koju ste jednom sreli u životu govori da vam nedostaje uzbuđenje u vezi ili braku. Može da simbolizuje i strah od budućnosti, odnosno to da ne znate da se nosite s problemom s kojim ste se upravo suočili. Može da bude i znak nedostatka osjećanja koje želite da razvijete. Na primjer, ako je muškarac s kojim vodite ljubav u snu izrazito nježan, možda osjećate da niste dovoljno nježni prema svojoj djeci ili partneru.

Sa slavnim – želite priznanje

Koja holivudska zvijezda posjećuje vaše erotske snove? Iako su šanse velike da vas seksualno privlači ta prijelepa faca sa malih ekrana, san zapravo nije o njima. Glavna zvijezda ste vi. Kada u snovima imate seks sa nekom javnom ličnošću, to predstavlja neku vašu žudnju. Vjerovatno ne dobijate dovoljno pažnje od voljenih ljudi ili generalno niste zadovoljni društvenim životom.

Sa osobom istog pola – treba vam razumijevanje

Ako sanjate da imate odnos s osobom istog spola, to ne znači da imate homoseksualnih sklonosti. Naprotiv. To samo govori da priželjkujete više razumijevanja u trenutnoj vezi i da od partnera očekujete da bude pažljiviji prema vama. Homoseksualni odnos s dobrom prijateljicom u snu često je znak nesigurnosti vezane za to prijateljstvo. Problem može da bude i u maloj dozi ljubomore zbog neke njene osobine ili talenta koji biste željeli da imate.