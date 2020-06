Stručnjaci odgovaraju treba li voditi ljubav na prvom sastanku

Ako je 2020. godina, mnogima je uvijek teško da odbace stara pravila. Pogotovo ona u vezi s ljubavnim životom.

“Ako se prepustite strastima već na prvom spoju, laki ste” ili “čekajte barem do trećeg sastanka da vodite ljubav” samo su neka od ljubavnih pravila koja, kako se čini, možete odmah zaboraviti. Da, znamo da to nije lako za napraviti s obzirom na to da takva uvjerenja postoje još od viktorijanske ere. Tada je nevinost bila sinonim za čistoću i moralnost pa se ženska seksualnost redovno potiskivala, a iste stavove i danas ima mnogo ljudi.

“Ljudi žele izbjeći osudu i sramotu povezanu sa seksom izvan onoga što je navodno prihvatljivo”, objašnjava Shannon Chavez, psihologinja i seksualna terapeutkinja.

Ako ste se i vi pitali trebate li imati odnos već na prvom sastanku, ne postoji jedan “pravi” odgovor. Stručnjaci naglašavaju kako bi se trebali voditi isključivo vlastitim osjećajem. Ako stvarno osjećate hemiju na kraju večeri, slobodno se prepustite strastima i zanemarite pravila koja su vam drugi nametnuli. Uostalom, privatno mini istraživanje vaše i partnerove kompatibilnosti u krevetu moglo bi vam pomoći da shvatite želite li uopšte dalje ulagati vrijeme u taj odnos.

“Sve se svodi na prepoznavanje vlastite razine udobnosti i shvatanje šta tačno tražite. Ipak, dobro je uzeti vremena da sami shvatite šta tačno mislite o avanturama za jednu noć prije nego što se stvarno nađete u situaciji da jednu takvu i realizujete”, smatra Vanessa Marin, seksualna terapeutkinja i kreatorka online kursa koja naglašava kako u ljubavi nikada nema strogih pravila.

(Cosmopolitan)