Stvari koje ne treba raditi tokom intimnog odnosa

Šteta bi bilo da se nađete pored nekog s kim vam je lijepo, krenete sa seksom i onda sve upropastite zbog glupe, nepromišljene izjave.

I muškarci često mogu biti osjetljivi, ali oni će to rijetko kada priznati.

Zbog nekih nepromišljenih poteza može doći čak i do raskida, a mnogima poslije takvih trenutaka drastično opada samopouzdanje.

To dovodi i do smanjene želje za seksom, što nikako nije dobro.

Suzdržite se od nepotrebnih pitanja

Sve teme koje nemaju veze sa seksom u tim trenucima je najbolje izbjegavati. Poželjna su samo pitanja vezana za radnje i poze koje želite da zauzmete. Ako vam na pamet padne neki prijedlog za vikend ili sutrašnji ručak, probajte da ga iste sekunde zaboravite i da ga se sjetite nakon sat do dva.

Još je gore ako se sjetite da nešto niste uradili, pa zbog toga prekinete seks, obučete se i odete da to završite. Ostaviti muškarca nezadovoljenog i na pola "posla", predstavlja za njega veliki udarac.

Naravno, ako je nešto od životne važnosti i dogodi se samo jednom –preživjeće.

Na spominjite bivšeg

Čim rečenica počinje s "Moj bivši je znao…" njemu se sigurno već digla kosa na glavi, a nešto drugo mu se spustilo. Zaboravite na bivšeg i potpuno se posvetite aktualnom dečku. Poređenja zaboravite. Samo zamislite da on vama kaže šta mu je bivša sve radila – ne bi ni vama više bilo ni do čega, a najmanje do seksualnih igrica.

Ne glumite

Možda vam se čini da muškarca možete lako prevariti i ponekad odglumiti orgazam, ali bolje ne – većina ipak dobro zna kad ga se mulja. Zbog takvih laži u vezi muškarac bi sigurno poželio da raskine, niko ne voli neiskrenost.

Ne stidite se svog tijela

Samouvjerene djevojke nemaju problem s tim, ali sramežljive mogu momcima ići na živce – pogotovo u krevetu. Muškarac neće biti ni malo oduševljen ako će se do vašeg tijela morati da se probija kroz brojne slojeve pokrivača, ćebadi i posteljine. Pokušajte da se ne stidite vaše golotinje, jer svako ima neku nepravilnost koje bi se riješio, ali ne može.

Stoga prestanite da gasite svjetla i umotavate se, jer ćete tek tada usmjeriti pažnju na svoju veliku guzu ili stomak, a njemu u tim trenucima to uopšte nije bitno. Uostalom, da mu se ne sviđate ne bi ni legao s vama u krevet, piše She.hr

Ne kritikujte ga

Kritika tokom seksa je zaista nepotrebna. Pogotovo na početku veze muškarac još ne zna šta vam odgovara, koji tempo, koja tačka i slično, ali probajte da to iste sekunde ne verbalizujete.

Eventualno možete da usmjerite njegove poljupce ili ruke na dijelove tijela, da ga usporite ili ubrzate, a lekcije ostavite za neku drugu priliku kada već dođe zgodan trenutak i otvori se tema vašeg seksa. Nije potrebno da ubijete svo njegovo samopouzdanje.

"I to je to…"

Ovu frazu možete da upotrijebite samo kada mu skuvate ručak i stavite ga na sto. Ipak, onu s drugom konotacijom, nakon završenog seksa, nemojte ni slučajno izustiti, jer bi ga to moglo pokopati za sva vremena.

Muškarci se ponekad zadovolje za kratko vrijeme ili im jednostavno treba pauza, ali nije tako svaki put, pa nemojte ni vi na prvu odmah reagovati. Nekada je bolje suzdržati se od komentara.