Supruga Roka Sifredija otvorila dušu: Evo kakav život vode (VIDEO)

Roža Tasi (Rozsa Tassi), supruga porno-glumca Roka Sifredija (Rocco Siffredi), otkrila je šokantne detalje iz njihovog braka te situacijama s kojima su se susreli zbog njegovog posla.

Njih dvoje su 30 godina u braku. Ispričala je kako joj na početku nije bilo lako, naročito dok su živjeli u Italiji. Kasnije su se preselili u Budimpeštu.

“Sjećam se da sam jednog dana u Rimu otišla u banku i radnik mi se nabacivao. Vjerovatno je pomislio: 'Ona je s Rokom Sifredijem, vjerovatno će onda biti sa svima.' Otišla sam kući uzrujana, Roko je bio bijesan, ispalo je kao da kod kuće imamo zabave i orgije, ali posao je posao, a privatni život je nešto drugo. Uvijek smo imali normalan, gotovo dosadan život”, kazala je.

Dalje je navela kako su im sinovi Lorenzo i Leonardo oduvijek bili na prvom mjestu, ali da je bilo teško objasniti im očevu profesiju.

“Roko i ja smo uvijek djeci objašnjavali da je to poput akcionog filma u kojem neko nekog ubije mačetom? To je ista stvar, sve je lažno. Pornografski filmovi su snimljeni tako da uzbuđuju, ali to nije seks koji imate s nekim koga volite. U svakom slučaju, ko zna zašto, scene s ljudima kojima se prereže vrat nikome nisu problem, dok su scene seksa stigmatizovane. Ja čak nikada nisam gledala porno film. Kada sam pomagala svom mužu, ostala sam tu do trenutka neposredno prije snimanja, a onda sam otišla. To me ne zanima”, rekla je.

Ispričala je kako misli da je "tijelo samo tijelo" i da je povezivanje s nekim na intimnom nivou potpuno drugačije. Smatra da postoji velika razlika između to dvoje.

“Duša je nešto drugo, Rokova pripada meni. Na početku se prema meni ponašao kao na snimanju, govorio mi je kako da se okrenem, stanem... Trebalo mi je godinu dana da smognem hrabrosti da mu kažem da mi se to ne sviđa, da želim neke druge geste, drugu vrstu nježnosti. On je to razumio”, ispričala je ona, a prenosi Avaz.

