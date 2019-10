Supružnici se zaljubili u istu ženu

Bračni par koji ima dvoje djece zaljubio se u ženu koju su upoznali u teretani.

Meri (32) i Leo Barilas (34) upoznali su se u tinejdžerskoj dobi i vjenčali su se već kad je Meri napunila 17 godina. Leo je bio u marincima i bio je na misijama širom svijeta, ali na kraju se 2010. vratio u svoj rodni grad, Vašington, gdje par živi s dvoje djece, Karsonom (9) i Pejdž (4), piše "The Sun".

Par je otvorio CrossFit dvoranu i tamo su 2016. godine upoznali Kimberli Sledžl, samohranu majku dvoje djece.

U početku su Kimberli i Meri postale dobre prijateljice, a zatim su počeli da se druže utroje.

"Nismo oduvijek bili trojac. Kim je bila prijateljica, a Meri i ja smo oženjeni", govori Leo i dodaje:

"Kim je bila članica CrossFit dvorane koju posjedujemo. Prijateljstvo koje smo gajili pretvorilo se u privlačnost."

On dodaje da je romantična veza započela 2016. godine.

"Nekad te godine smo se zaljubili, vjerovatno u različito vrijeme iz različitih razloga. Shvatili smo da nas troje jednostavno dobro funkcionišemo. Poliamorija znači biti otvoren i iskren s onime ko ste. Volimo više od jedne osobe i prihvatamo to bez obzira na to što se to ne podudara s društvenim normama", kaže on.

Kimberli ima dvoje djece iz prošle veze, Kigana (11) i Kajmer (7), i njih troje uselili su se kod Meri, Lea i njihovo dvoje djece.

"Umjesto dvoje odraslih koji imaju porodicu, mi imamo tri odrasle osobe. Svi živimo s naših četvoro djece", kaže Leo.

Dodao je da su članovi porodice i prijatelji svjesni njihovog odnosa i prihvataju ga, ne obraćajući pažnju na to kako su odlučili da žive svoj život.

Trio svoj život dokumentuje na Instagramu gdje se opisuju kao "troje ljudi koji su se zaljubili".

Leo kaže i da su shvatili da je najbolji način da se nose s ljubomorom komunikacija.

"Komunikacija je ključ u rješavanju problema koji nastanu. Ako ih ne možemo raspraviti, ne možemo ih ni popraviti. Živite iskreno i budite otvoreni. Otvorena komunikacija ključna je za svaku uspješnu vezu, bez obzira na njenu vrstu", zaključuje Leo, prenosi "Radiosarajevo.ba".