Svaka peta žena ima seks s bivšim

Ako stara ljubav još nije zaboravljena, bivšem nas mogu privući: ljubomora prema njegovoj novoj partnerki; osveta; požuda, strah od samovanja; osjećaj krivice; pokušaj da ga opet pridobijemo; čežnja za ljubavlju; užitak; utjeha bivšeg jer je pogođen prekidom; saosjećanje.

Seks s bivšim, čak i ako možemo bez njega, može biti vrlo privlačan. Nudi nam: uzbuđenje zabranjenog voća; napetost: kako ga se sjećamo i je li se promijenio; moć i potvrdu: “Još uvijek mi ne može odoljeti!”; zadovoljstvo bez obaveza; osvetu: pokazaćemo mu šta propušta; nastavak priče: iako je u novoj vezi, još ne može zaboraviti prošlost!

Moguće posljedice seksa s bivšim

Neki zabriju s bivšim čak i ako su već u novoj vezi. Neki vide seks s bivšim kao slabost. Drugima je sasvim normalno da povremeno spavaju s bivšim – pa bili su toliko dugo zajedno, pa će sada nastaviti “prijateljstvo”. Neki su pragmatični: zašto ne bih spavala s njim ako nam je dobro i oboje uživamo?!

Ne postoji pravilno ili pogrešno ponašanje. Za oba je partnera važno da znaju šta očekuju: šta znači seks za vezu s bivšim? Je li to samo seks ili želim partnera nazad? Sprečava li me seks s bivšim da ne krenem u novu vezu? Oba partnera moraju imati jednaka očekivanja da ne bi došlo do razočaranja.

Ako ste pak već u novoj vezi, svakako biste si trebali postaviti sljedeća pitanja: Šta seks s bivšim znači za novu vezu? Hoću li povrijediti partnera? Nedostaje li mi nešto u seksu s novim partnerom? Dajem li uopšte novom partneru priliku? Udaljava li me seks s bivšim od novog dečka?

(cosmopolitan.hr)